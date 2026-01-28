Quantcast
Σπάνια αστρονομικά αντικείμενα εντόπισε μια ομάδα αστρονόμων με εργαλείο AI - Real.gr
real player

Σπάνια αστρονομικά αντικείμενα εντόπισε μια ομάδα αστρονόμων με εργαλείο AI

10:04, 28/01/2026
Σπάνια αστρονομικά αντικείμενα εντόπισε μια ομάδα αστρονόμων με εργαλείο AI

Credit: ESA/Hubble & NASA, D. O'Ryan, P. Gómez (European Space Agency), M. Zamani (ESA/Hubble)

Σύνοψη από το

  • Ερευνητές της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA) ανέπτυξαν ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, το AnomalyMatch, προκειμένου να μελετήσουν εκατομμύρια αστρονομικές εικόνες σε ελάχιστο χρόνο.
  • Η ομάδα εξέτασε σχεδόν 100 εκατομμύρια στιγμιότυπα εικόνων σε μόλις δυόμισι ημέρες και αποκάλυψε σχεδόν 1.400 σπάνια αντικείμενα, από τα οποία περισσότερα από 800 δεν είχαν καταγραφεί ποτέ.
  • Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται γαλαξίες σε συγχώνευση, βαρυτικοί φακοί και «γαλαξίες-μέδουσες». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δεκάδες αντικείμενα που δεν μπορούσαν να ταξινομηθούν σε καμία γνωστή κατηγορία.
Ένα νέο εργαλείο που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη ανέπτυξε μια ομάδα αστρονόμων, καταφέρνοντας να εντοπίσει σπάνια αστρονομικά αντικείμενα στο αρχείο εικόνων του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble, όπως γαλαξίες- μέδουσες με αέρια πλοκάμια, γαλαξίες με δακτυλίους και τόξα και βαρυτικούς φακούς.

Η ομάδα εξέτασε σχεδόν 100 εκατομμύρια στιγμιότυπα εικόνων σε μόλις δυόμισι ημέρες και αποκάλυψε σχεδόν 1.400 σπάνια αντικείμενα, από τα οποία περισσότερα από 800 δεν είχαν καταγραφεί ποτέ.

Το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης ανέπτυξαν πρόσφατα οι ερευνητές Ντέιβιντ Ο’Ράιαν και Πάμπλο Γκόμεζ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA), προκειμένου να μελετήσουν εκατομμύρια αστρονομικές εικόνες σε ελάχιστο από τον χρόνο που θα χρειαζόταν ένας άνθρωπος. Η ομάδα εκπαίδευσε το εργαλείο και επιβεβαίωσε τις δυνατότητές του χρησιμοποιώντας το αρχείο Hubble Legacy, που περιέχει δεκάδες χιλιάδες σύνολα δεδομένων από τη μακρά διάρκεια ζωής του Hubble.

Οι αστροφυσικές ανωμαλίες συνήθως ανακαλύπτονται όταν οι επιστήμονες αναζητούν χειροκίνητα αντικείμενα που αποκλίνουν από το συνηθισμένο ή όταν τις εντοπίζουν τυχαία. Παρότι οι εκπαιδευμένοι επιστήμονες διαπρέπουν στον εντοπισμό κοσμικών ανωμαλιών, ο όγκος των δεδομένων του Hubble είναι πλέον τόσο μεγάλος, που καθιστά αδύνατη την αναλυτική εξέταση όλων των εικόνων με το χέρι.

Το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε με την ονομασία AnomalyMatch επεξεργάζεται δεδομένα και αναζητά μοτίβα με τρόπο εμπνευσμένο από τον ανθρώπινο εγκέφαλο (νευρωνικό δίκτυο). Το εργαλείο εκπαιδεύτηκε να εντοπίζει και να αναγνωρίζει σπάνια αντικείμενα.

Στη συνέχεια οι ερευνητές εξέτασαν προσωπικά τη λίστα με πιθανές ανωμαλίες που συνέταξε το εργαλείο. Περισσότερες από 1.300 ήταν πραγματικές ανωμαλίες και από αυτές πάνω από 800 δεν είχαν τεκμηριωθεί ποτέ στην επιστημονική βιβλιογραφία.

Οι περισσότερες ανωμαλίες αφορούσαν γαλαξίες σε διαδικασία συγχώνευσης ή αλληλεπίδρασης, που εμφανίζουν ασυνήθιστα σχήματα ή μακριές «ουρές» από αστέρια και αέριο. Πολλές άλλες ήταν βαρυτικοί φακοί, όπου η βαρύτητα ενός γαλαξία στο προσκήνιο καμπυλώνει τον χωροχρόνο και παραμορφώνει το φως ενός πιο μακρινού γαλαξία, σχηματίζοντας κύκλους ή τόξα. Η ομάδα εντόπισε επίσης άλλα σπάνια αντικείμενα, όπως γαλαξίες με τεράστιες συστάδες αστέρων και «γαλαξίες-μέδουσες» με αέρινα «πλοκάμια». Ίσως το πιο εντυπωσιακό εύρημα ήταν μερικές δεκάδες αντικείμενα που δεν μπορούσαν να ταξινομηθούν σε καμία γνωστή κατηγορία.

Η σχετική μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Astronomy & Astrophysics».

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Θρήνος για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ - Τι είπε σε γιατρό ένας από τους τραυματίες του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία

Θρήνος για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ - Τι είπε σε γιατρό ένας από τους τραυματίες του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία

10:44 28/01
Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: «Τα παιδιά ζητάνε τη μαμά τους» - Συγκλονίζουν συγγενείς των θυμάτων - Ενώπιον της δικαιοσύνης οι 3 συλληφθέντες

Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: «Τα παιδιά ζητάνε τη μαμά τους» - Συγκλονίζουν συγγενείς των θυμάτων - Ενώπιον της δικαιοσύνης οι 3 συλληφθέντες

08:51 28/01
Tραγωδία: Νεκρό βρέφος επτά ημερών διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

Tραγωδία: Νεκρό βρέφος επτά ημερών διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

10:30 28/01
ΠΑΟΚ: Εφυγε από τη ζωή 55χρονος όταν έμαθε για το τροχαίο στη Ρουμανία

ΠΑΟΚ: Εφυγε από τη ζωή 55χρονος όταν έμαθε για το τροχαίο στη Ρουμανία

23:29 27/01
Όσοι έχουν γεννηθεί αυτές τις τρεις ημερομηνίες, θα έχουν τύχη μετά τα 60 τους χρόνια

Όσοι έχουν γεννηθεί αυτές τις τρεις ημερομηνίες, θα έχουν τύχη μετά τα 60 τους χρόνια

12:30 27/01
Μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο - Τουρκικά πλοία παραβίασαν σχεδόν 3.000 φορές τα Εθνικά Χωρικά Υδατα μέσα στο 2025

Μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο - Τουρκικά πλοία παραβίασαν σχεδόν 3.000 φορές τα Εθνικά Χωρικά Υδατα μέσα στο 2025

07:01 26/01
Λένα Δροσάκη για το διαζύγιό της: «Όταν ξεκίνησα να μιλάω για το τι θέλω, άρχισα να γίνομαι δυσάρεστη»

Λένα Δροσάκη για το διαζύγιό της: «Όταν ξεκίνησα να μιλάω για το τι θέλω, άρχισα να γίνομαι δυσάρεστη»

08:15 27/01
Θεσσαλονίκη: Δύο ανήλικες συνελήφθησαν για τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονης – Κατέγραφαν την επίθεση με κινητό

Θεσσαλονίκη: Δύο ανήλικες συνελήφθησαν για τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονης – Κατέγραφαν την επίθεση με κινητό

10:51 28/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved