Τάφος με γυναίκες και παιδιά σφραγισμένος για 400 χρόνια: Η κρυμμένη σκάλα και ο λόγος που δεν ανοίχτηκε - Real.gr

Ανακαλύφθηκε σφραγισμένος ταφικός θόλος στην Γαλλία με πτώματα δεκάδων παιδιών και ενηλικών – Ο τρόμος πίσω από το μυστήριο

Μια εξαιρετικά σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη ήρθε στο φως στη Γαλλία, όταν αρχαιολόγοι εντόπισαν έναν σφραγισμένο ταφικό θόλο, κρυμμένο για τουλάχιστον τέσσερις αιώνες, στο τέλος μιας σκάλας που είχε ξεχαστεί εντελώς με το πέρασμα του χρόνου.

Η ανακάλυψη έγινε στην Εκκλησία του Saint-Philibert στην πόλη Dijon, ένα μοναδικό κτίσμα του 12ου αιώνα, χτισμένο με ρωμαϊκή αρχιτεκτονική τεχνοτροπία. Το κτίριο είχε αποχαρακτηριστεί μετά τη Γαλλική Επανάσταση και, τον 20ό αιώνα, χρησιμοποιήθηκε ως αποθήκη άλατος, κάτι που προκάλεσε σοβαρές φθορές στις πέτρινες επιφάνειες.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια μιας προβληματικής αποκατάστασης τη δεκαετία του 1970, όταν εγκαταστάθηκε μια θερμαινόμενη πλάκα από σκυρόδεμα. Η κατασκευή αυτή απορρόφησε νερό και άλατα από το έδαφος, επιταχύνοντας την καταστροφή του οικοδομήματος. Η πλάκα αφαιρέθηκε πρόσφατα και, στο πλαίσιο νέων εργασιών αποκατάστασης, ερευνητές από το Εθνικό Ινστιτούτο Προληπτικής Αρχαιολογικής Έρευνας (INRAP) προχώρησαν σε ανασκαφές κάτω από το δάπεδο.

Εκεί, εντόπισαν μια πέτρινη σκάλα που οδηγούσε σε έναν θολωτό ταφικό χώρο, σφραγισμένο εδώ και περίπου 400 χρόνια. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, πρόκειται για τον κοινό τάφο δεκάδων ατόμων — ενηλίκων και παιδιών — που ενδέχεται να πέθαναν εξαιτίας κάποιου καταστροφικού γεγονότος, όπως μια πανδημία ή ένας λιμός.

«Στο εγκάρσιο κλίτος, εντοπίστηκε ένας θόλος, πιθανότατα του 15ου ή 16ου αιώνα», αναφέρει η ανακοίνωση του INRAP. «Εντός του τάφου, οι νεκροί είναι θαμμένοι σε φέρετρα. Τα οστά κάθε ατόμου έχουν μετακινηθεί στις άκρες του θόλου για να δημιουργηθεί χώρος για τις νεότερες ταφές.»

Η ανασκαφή αποκάλυψε και άλλες ιστορικές φάσεις του χώρου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται λιθόπλακες-τάφοι που χρονολογούνται από τον 11ο έως τον 13ο αιώνα, καθώς και σαρκοφάγοι που φτάνουν μέχρι και τον 6ο αιώνα μ.Χ. Μια αεροφωτογραφία δείχνει τέσσερις τέτοιες σαρκοφάγους τοποθετημένες δίπλα σε έναν τοίχο με κατεύθυνση βορρά-νότου, με τα ανθρώπινα οστά να είναι ορατά σε μία από αυτές.

Οι ανασκαφές, που αναμένεται να φτάσουν σε βάθος τριών μέτρων, αποκαλύπτουν υλικά και ταφές που καλύπτουν μια χρονολογική περίοδο από την Ύστερη Αρχαιότητα έως και τη σύγχρονη εποχή, αποδεικνύοντας πως ο χώρος υπήρξε ενεργό ταφικό και θρησκευτικό κέντρο επί περισσότερους από 1.400 χρόνια.