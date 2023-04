Τέσσερα δωμάτια, χώρος άθλησης και... θερμοκήπιο: Η NASA παρουσίασε πώς θα είναι ένα σπίτι στον Άρη

Αυτοί που θα κατοικήσουν σ' αυτή θα βοηθήσουν στην προετοιμασία μιας μελλοντικής αποστολής στον κόκκινο πλανήτη. Με τις μετρήσεις που θα γίνουν των επιδόσεών τους και των γνωστικών τους ικανοτήτων, η NASA θα κατανοήσει καλύτερα τους "πόρους" που θα πρέπει να παρέχονται κατά τη διάρκεια αυτού του φιλόδοξου ταξιδιού, εξήγησε η Γκρέις Ντάγκλας, υπεύθυνη του προγράμματος CHAPEA, η οποία επιβλέπει αυτήν την εμπειρία.

Αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, δεδομένων "των πολύ περιοριστικών ορίων βάρους που μπορούν να έχουν οι αποστολές αυτές", πρόσθεσε.

Το σπίτι αυτό των 160 τετραγωνικών μέτρων διαθέτει χώρο κάθετης καλλιέργειας λαχανικών, ένα δωμάτιο αφιερωμένο σε ιατρικές διαδικασίες, έναν χώρο χαλάρωσης ή ακόμη προσωπικούς χώρους εργασίας.

Mars Dune Alpha, a simulated Martian habitat at NASA's Johnson Space Center, is used to prepare humans for going to Mars. See more photos: https://t.co/U5VHVqQuuO ?? Go Nakamura pic.twitter.com/RgRrVY6OOT