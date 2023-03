Τηλεσκόπιο James Webb: Εντόπισε σαρωτική αμμοθύελλα 40 έτη φωτός από τη Γη

Η Μπρίτανι Μάιλς, υπότροφος στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα και η οποία συμμετέχει στη μελέτη τόνισε: «Ο VHS 1256 b απέχει περίπου τέσσερις φορές περισσότερο από τα άστρα του από ό,τι ο Πλούτωνας με τον Ήλιο μας, γεγονός που τον καθιστά έναν εξαιρετικό στόχο για τον Webb. Αυτό σημαίνει ότι το φως του πλανήτη δεν αναμιγνύεται με το φως από τα άστρα του».

NASA's James Webb Space Telescope made another out-of-this-world discovery: a giant red planet outside of our solar system. It has two suns and is located just 40 light-years away from Earth. pic.twitter.com/NMGx8zmsDr