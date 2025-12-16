Το μυστικό των «Πολεμιστών των Νεφών»: Ανακαλύφθηκε το χαμένο δίκτυο των Chachapoya - Real.gr

Η ανασκαφική αποστολή της World Monuments Fund φέρνει στο φως εντυπωσιακά ευρήματα της πολιτισμικής κληρονομιάς των Chachapoya. Ποιοι ήταν οι «Πολεμιστές των Νεφών» και γιατί η ανακάλυψη θεωρείται ορόσημο για την προκολομβιανή ιστορία;

Μια από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές αποκαλύψεις των τελευταίων ετών έρχεται από το βορειοανατολικό Περού. Η World Monuments Fund (WMF) ανακοίνωσε την ανακάλυψη πάνω από 100 μέχρι σήμερα άγνωστων δομών στην περιοχή Gran Pajatén, που βρίσκεται εντός του Εθνικού Πάρκου Río Abiseo, και αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Η περιοχή συνδέεται στενά με τον πολιτισμό των Chachapoya, ενός μυστηριώδους προκολομβιανού λαού, γνωστού και ως «ο λαός του δάσους των νεφών». Οι Chachapoya θεωρούνταν δεξιοτέχνες στην αρχιτεκτονική και κατασκεύαζαν σύνθετα αστικά κέντρα, τελετουργικές πλατφόρμες, επίσημες κατασκευές και καλλιεργημένες εκτάσεις, σε δύσβατες ορεινές περιοχές του τροπικού δάσους.

Αν και για αιώνες αντιστέκονταν στην αυτοκρατορία των Ίνκας, τελικά υπέκυψαν τον 15ο αιώνα, λίγο πριν την έλευση των Ισπανών κονκισταδόρων. Το Gran Pajatén υπήρξε για καιρό ένα μυστήριο για την αρχαιολογική κοινότητα, καθώς βρίσκεται σε απομονωμένη τοποθεσία, απρόσιτη με συμβατικές μεθόδους έρευνας.

Η πρόσφατη χαρτογράφηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο πρωτοβουλίας της WMF ενώ χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες σάρωσης LiDAR, φωτογραμμετρική αποτύπωση και τοπογραφικές μελέτες. Η εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών αποκάλυψε ένα περίπλοκο δίκτυο άγνωστων δομών, αλλά και προκολομβιακών δρόμων που συνέδεαν το Gran Pajatén με άλλες σημαντικές τοποθεσίες, όπως το La Playa, το Pajaten, και το Los Pinchudos.

«Η ανακάλυψη αυτή αλλάζει ριζικά την κατανόησή μας για το Gran Pajatén και εγείρει νέα ερωτήματα για τον ρόλο του στον πολιτισμό των Chachapoya», δήλωσε ο Juan Pablo de la Puente Brunke, Εκτελεστικός Διευθυντής της WMF στο Περού.

«Τα ευρήματα δείχνουν πως δεν πρόκειται απλώς για έναν απομονωμένο τόπο, αλλά για μέρος ενός καλά οργανωμένου δικτύου προϊσπανικών κατασκευών και υποδομών, που σχετίζονται με πολυάριθμα τοπικά κέντρα».

Επιπλέον, ο Bénédicte de Montlaur, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της World Monuments Fund, σημείωσε τη σημασία της τεχνολογίας για την ανακάλυψη:

«Αυτό που καθιστά την ανακάλυψη εξαιρετικά σημαντική δεν είναι μόνο το μέγεθος αυτών που εντοπίστηκαν, αλλά και το πώς έγινε η καταγραφή τους. Χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες, η ομάδα μας μπόρεσε να συλλέξει πληροφορίες σε περιοχές που θα ήταν διαφορετικά αδύνατο να εξερευνηθούν».

«Η ανακάλυψη αυτή επιβεβαιώνει την πολιτισμική πολυπλοκότητα και την αρχιτεκτονική δεξιοτεχνία των Chachapoya και μας επιτρέπει να συνδέσουμε κομμάτια της ιστορίας τους σε επίπεδο που δεν ήταν μέχρι σήμερα εφικτό».

Η WMF υπογραμμίζει πως τα αποτελέσματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση στρατηγικών διατήρησης και προστασίας του τοπίου, ενώ τονίζεται η σημασία της ενσωμάτωσης των τοπικών κοινοτήτων σε αυτά τα σχέδια.

Τι ήταν οι Chachapoya – οι «Πολεμιστές των Νεφών

Οι Chachapoya ήταν πολιτισμός των Άνδεων, που αναπτύχθηκε σε υψηλό υψόμετρο μέσα σε τροπικά δάση με έντονη υγρασία και χαμηλή ορατότητα. Η ονομασία «Πολεμιστές των Νεφών» αντανακλά ακριβώς το γεωγραφικό και κλιματικό περιβάλλον στο οποίο ζούσαν. Γνωστοί για την περίτεχνη λιθοδομή, τις ταφικές τους συνήθειες και τη λατρεία των προγόνων, παραμένουν μια από τις λιγότερο κατανοητές αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρουσες κουλτούρες της προκολομβιανής Αμερικής.