Το μυστήριο με τα αρχικά «S.M.»: Ανιχνευτής μετάλλων βρήκε σπάνιο έμβλημα του 1794 – Μόλις 5 παρόμοια υπάρχουν στον κόσμο - Real.gr

To αντικείμενο βρέθηκε στην δασική περιοχή του Chełm, στο Nightingale της Πολωνίας, κατά την διάρκεια έρευνας με ανιχνευτή μετάλλων.

Ο αετός στο έμβλημα που βρέθηκε φέρεται να κρατάει ένα ξίφος, ενώ φοράει ένα κλειστό στέμμα. Το σχέδιο του εμβλήματος δείχνει τον αετό να στέκεται πάνω σε οπλοστάσιο με δύο κανόνια στο κέντρο, ενώ περιβάλλεται από 4 σημαίες σε κάθε πλευρά και δύο σετ από τρεις σφαίρες μουσκέτων σε σχήμα πυραμίδας. Ο αετός διαθέτει διαστάσεις 15 x 19 εκατ., ενώ φέρεται να έχει γραμμένα πάνω του τα αρχικά κάποιου ατόμου. Διακρίνονται τα γράμματα «S» και «M» στην πίσω πλευρά.

Το αντικείμενο βρέθηκε ανάμεσα σε διατηρημένα κομμάτια μετάλλου από ένα καπέλο που ονομάζεται «Shako». Το Shako ήταν ένα καπέλο στρατιωτικής χρήσης, ψηλό και κυλινδρικού σχήματος που χρησιμοποιούταν από τις στρατιωτικές μονάδες στην Ευρώπη τον 19ο και 20ο αιώνα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν βρέθηκαν άμεσες συσχετίσεις με το αντικείμενο που βρέθηκε, κάνοντας ιδιαίτερα δύσκολο να υπολογιστεί η ακριβής ηλικία και ιστορία του αντικειμένου. Ο καθηγητής Trabski, όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει, είπε στους Συντηρητές μνημείων της επαρχίας του Lublin ότι το αντικείμενο μάλλον άνηκε σε στρατιώτη πεζικού του βασιλικού στρατού. περίπου, ανάμεσα με το 1791 με το 1794.

Σύμφωνα με αυτή την εκτίμηση, το έμβλημα με τον αετό θα κατασκευάστηκε κατά τα τελευταία έτη της Πολωνολιθουανικής Κοινοπολιτείας, η οποία έληξε με τον Τρίτο Διαμελισμό της Πολωνίας το 1795.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, οι αετοί άρχισαν να κοσμούν τα στρατιωτικά καπέλα της εποχής, μετά τους νέους κανονισμούς που εισήχθησαν στην Πολωνία για τις στρατιωτικές στολές το 1791.Εως σήμερα, μόνο 5 καπέλα με αετούς έχουν διασωθεί από αυτή την εποχή, με τα σχέδια να είναι παρόμοια, αφού σε όλα το κεφάλι του αετού τείνει να στρέφεται προς τα αριστερά, το σώμα προς τα δεξιά, τα φτερά του είναι σε ανάταση άλλα σε μη συμμετρικό σχέδιο, με το δεξί αντικείμενο να κρατά κάποιο αντικείμενο.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι ο χώρος που βρέθηκε βρίσκεται κοντά στην ιστορική στρατιωτική διαδρομή από το Chełm στο Lublin, ένα μονοπάτι που χρησιμοποιούταν έντονα στον πόλεμο του 1792 για την υπεράσπιση της 3ης Μάϊου και την Εξέγερση του Κοστιούσκο το 1794. Είναι πιθανόν το αντικείμενο να είναι άμεσα συνδεδεμένο με ένα από αυτά τα ιστορικά γεγονότα.