Το βάζο από χαλαζία, ο θησαυρός των Βίκινγκ και η χρυσή επιγραφή - Real.gr

Ένα μοναδικό βάζο από χαλαζία που μοιάζει με μοντέρνο, περίτεχνο μπουκάλι αρώματος διακοσμημένο με χρυσά στολίδια, εκτίθεται για πρώτη φορά στην πόλη Kirkcudbright της Σκωτίας.

Το αντικείμενο προέρχεται από τον περίφημο θησαυρό Galloway Hoard, που εντοπίστηκε το 2014 σε χωράφι κοντά στο Dumfries από τον ερασιτέχνη ανιχνευτή μετάλλων Derek McLennan. Ο θησαυρός, ο οποίος χρονολογείται γύρω στο 900 μ.Χ., θεωρείται μία από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις του αιώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Περιλαμβάνει πλήθος πολύτιμων αντικειμένων, όπως μενταγιόν, καρφίτσες, βραχιόλια και λείψανα.

Το εντυπωσιακό βάζο εκτίθεται στις Γκαλερί του Kirkcudbright. Σύμφωνα με το National Museums of Scotland, που απέκτησε τη συλλογή το 2017, το βάζο βρέθηκε τυλιγμένο σε λινό ύφασμα και τοποθετημένο μέσα σε δερμάτινη θήκη επενδυμένη με μετάξι, προτού συσκευαστεί μέσα σε ένα μεγαλύτερο σκεύος με περισσότερους από 20 άλλους θησαυρούς.

Η αφαίρεσή του από τα υφάσματα κράτησε αρκετούς μήνες, καθώς επρόκειτο για σπάνια μεσαιωνικά υφαντά που απαιτούσαν ιδιαίτερη φροντίδα για να διασωθούν. Μάλιστα, ανάμεσά τους περιλαμβάνεται πιθανώς και το αρχαιότερο δείγμα μεταξιού που έχει βρεθεί ποτέ στη Σκωτία.

Το βάζο πιστεύεται ότι είχε σχέση με τη χριστιανική εκκλησία ή τον κλήρο, ενώ στο κάτω μέρος του φέρει επιγραφή στα λατινικά με χρυσά γράμματα που μεταφράζεται ως: «Ο Επίσκοπος Hyguald με κατασκεύασε». Ωστόσο, λόγω των ελλιπών εκκλησιαστικών αρχείων του 9ου αιώνα, δεν έχει καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί ποιος ήταν ο Hyguald ή πού ακριβώς ασκούσε τα καθήκοντά του.

Ο Δρ Martin Goldberg από το National Museums Scotland δήλωσε:

«Το βάζο από χαλαζία είναι ένα από τα κορυφαία εκθέματα του Galloway Hoard. Από τον εντυπωσιακό κρύσταλλο, που αρχικά σκαλίστηκε πριν από περίπου δύο χιλιάδες χρόνια σε μορφή κορινθιακού κίονα, μέχρι τα απίστευτα περίτεχνα χρυσά διακοσμητικά που προστέθηκαν αιώνες αργότερα και την καθαρή επιγραφή που αποκαλύπτει τον ιδιοκτήτη του, αυτό το ένα αντικείμενο αποτυπώνει την περίπλοκη, διασυνδεδεμένη και ιστορική φύση του θησαυρού».

Η επιγραφή του βάζου είχε προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον όταν αποκαλύφθηκε, και τώρα εκτίθεται για πρώτη φορά στο κοινό. Η έρευνα πάνω στον θησαυρό Galloway συνεχίζεται, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής περιοδεύει στο εξωτερικό.