Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb επιβεβαίωσε τον πρώτο εξωπλανήτη του - Μοιάζει με τη Γη

Οι ερευνητές του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής (APL) του Πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς της Βαλτιμόρης, έκαναν τη σχετική ανακοίνωση σε συνέδριο της Αμερικανικής Αστρονομικής Εταιρείας. Η αρχική ανακάλυψη του εν λόγω εξωπλανήτη είχε γίνει από το διαστημικό τηλεσκόπιο TESS της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA) και ακολούθησε η επιβεβαίωση του με νέες παρατηρήσεις από το ισχυρότερο τηλεσκόπιο Webb.

The NASA/ESA/CSA James #Webb Space Telescope has confirmed the presence of an exoplanet for the first time. Formally classified as LHS 475 b, the planet is almost exactly the same size as our own, clocking in at 99% of Earth’s diameter.

?? https://t.co/3KPq5ynh5H#JWSTpic.twitter.com/xU7grtICCl