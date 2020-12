To πρώτο ελεφαντάκι σε ζωολογικό κήπο του Τόκιο εδώ και 138 χρόνια - BINTEO

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Ζωολογικός Κήπος Ουένο, ο οποίος ιδρύθηκε το 1882, ζήτησε επίσης από το κοινό να ψηφίσει διαδικτυακά για το όνομα που θα δoθεί στο ελεφαντάκι, επιλέγοντας μεταξύ των υποψήφιων ονομάτων που πρότεινε η πρεσβεία της Ταϊλάνδης στο Τόκιο.

Οι επιλογές που υπάρχουν είναι Άρουν, που σημαίνει "αυγή" στα ταϊλανδέζικα, Άτσαντονγκ (ηλιοβασίλεμα) ή Τάουαν (ήλιος). Το όνομα που θα ψηφιστεί θα ανακοινωθεί στις 15 Δεκεμβρίου.

Japan’s oldest zoo, Tokyo’s Ueno Zoological Gardens, has debuted the first baby elephant to be born there since the zoo opened 138 years ago. pic.twitter.com/oO5NdsIext