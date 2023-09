Τόξα πλάσματος δίπλα στην Ανδρομέδα και πολύχρωμα νεφελώματα: Οι καλύτερες φωτογραφίες αστρονομίας για το 2023

Μια φωτογραφία που απεικονίζει τον γαλαξία της Ανδρομέδας ήταν η νικήτρια του φετινού διαγωνισμού «Astronomy Photographer of the Year 2023» που διοργανώνει το Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς.

Η φωτογραφία των ερασιτεχνών αστρονόμων Marcel Drechsler, Xavier Strottner και Yann Sainty απεικονίζει ένα τεράστιο μπλε τόξο πλάσματος δίπλα στον γαλαξία της Ανδρομέδας, τον πλησιέστερο σε μας γιγάντιο σπειροειδή γαλαξία, τον οποίο ερευνούν σήμερα οι επιστήμονες.

Ο διαγωνισμός που διοργανώνεται για 15η χρονιά, προσέλκυσε περισσότερες από 4.000 συμμετοχές από 64 χώρες. Από αστραφτερά αστέρια και λαμπερούς γαλαξίες μέχρι φλογερούς ήλιους και ασημένια φεγγάρια, ο διαγωνισμός προσέλκυσε εντυπωσιακές φωτογραφίες σε κατηγορίες όπως Γαλαξίες, Σελήνη, Ήλιος, Άνθρωποι και Διάστημα, Πλανήτες, Κομήτες και Αστεροειδείς, Ουράνια τοπία και Αστέρια και Νεφελώματα. Δόθηκαν επίσης βραβεία για την Καινοτομία στην Εικόνα καθώς και σε νέους φωτογράφους.

Το βραβείο του Νέου Φωτογράφου της Χρονιάς κέρδισαν δύο 14χρονοι, οι Runwei Xu και Binyu Wang, οι οποίοι συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν το εντυπωσιακό και πολύχρωμο νεφέλωμα «The Running Chicken Nebula».

Η φωτογραφία που διακρίθηκε στην κατηγορία «Άνθρωποι και Διάστημα» πήρε την έμπνευση της από την ταινία επιστημονικής φαντασίας του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου». Σε διάστημα μιας ώρας, η Katie McGuinness τράβηξε περισσότερες από 150 φωτογραφίες του γλυπτού Haslingden’s Halo που βρίσκεται στους λόφους του Lancashire στο Ηνωμένο Βασιλείο. Η φωτογράφος συνδύασε αυτές τις εικόνες για να δείξει τη φαινομενική περιστροφή των άστρων γύρω από τον Πολικό Αστέρα.

Το υψηλό επίπεδο των φετινών συμμετεχόντων έκανε την επιλογή των νικητών δύσκολη για τους κριτές.

«Για άλλη μια φορά, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό συνωμότησαν για να δυσκολέψουν τους κριτές, με μια πληθώρα εικόνων υψηλής ποιότητας που καλύπτουν ένα εκπληκτικό εύρος στόχων», δήλωσε ο Ed Bloomer, αστρονόμος στο Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς.

«Το αποκορύφωμα της φετινής χρονιάς είναι ίσως μια σειρά από πραγματικές ανακαλύψεις που απεικονίστηκαν, αλλά είχαμε θαυμάσιες προσπάθειες σε κάθε κατηγορία, και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που βλέπω τη συνεχιζόμενη δύναμη των νέων συμμετεχόντων μας και εκείνων που δικαιούνται το βραβείο The Sir Patrick Moore Prize for Best Newcomer. Αυτό έχει οδηγήσει σε κάποιες έντονες συζητήσεις μεταξύ των κριτών, καθώς προσπαθούμε να επιλέξουμε τους καλύτερους από τους καλύτερους, αλλά δεν μας πειράζει!» πρόσθεσε.

Οι τρεις νικητές του μεγάλου βραβείου θα λάβουν 10.000 λίρες Αγγλίας.