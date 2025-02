Τσεχία: Κάστορες κατασκεύασαν φράγματα σε ποταμό γλιτώνοντας από τους φορολογούμενους ένα εκατ. ευρώ

«Προβλέπαμε να δημιουργήσουμε μαιάνδρους στον ποταμό Κλαμπάβα, κατάντη δύο ελών και να φτιάξουμε δύο ή τρεις λιμνούλες καθώς και μια δεξαμενή καθίζησης», αφηγήθηκε ο Μποχούμιλ Φίσερ, στέλεχος της υπηρεσίας προστασίας της φύσης. Ο βασικός στόχος ήταν να μειωθεί η καθίζηση και να σταματήσει η ροή όξινων υδάτων από τα έλη προς τον ποταμό, καθώς απειλούνταν οι ποταμοκαραβίδες και κινδύνευαν με εξαφάνιση.

Το σχέδιο αυτό έλαβε μια πρώτη έγκριση το 2018 αλλά καθυστέρησε καθώς συνεχίζονταν οι συζητήσεις για τη διαμόρφωση του πρώην στρατοπέδου. Οι υπεύθυνοι δεν υπολόγιζαν ότι θα αναλάμβαναν δράση οι κάστορες, ζώα που με τα έργα τους στα ποτάμια προλαμβάνουν τις πλημμύρες, βελτιώνουν την ποιότητα του νερού και συμβάλλουν στη βιοποικιλότητα.

In Czechia beavers built a dam in 2 days, which local authorities had been planning for 7 years

The animals saved the administration $1.2 million.

A project to restore wetlands in the Brdy Landscape Park had been in development since 2018. Over the years, the administration…