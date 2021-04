Viral η επίθεση «θυμωμένου χταποδιού» σε τουρίστα στην Αυστραλία - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Πλησιάζοντας στο σημείο μαζί με την δίχρονη κόρη του διαπίστωσε ότι επρόκειτο για ένα χταπόδι και το τράβηξε σε βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται το χταπόδι σε ρηχά νερά να επιτίθεται ξαφνικά προς την κατεύθυνση του Κάρλσον με ένα από τα πλοκάμια του.

"Το χταπόδι μας επιτέθηκε, κάτι που μας σόκαρε πολύ", ανέφερε ο Κάρλστον σε email του προς το Reuters.

Αφού έστησε την ομπρέλα θαλάσσης στην παραλία για την οικογένειά του ο Κάρλστον έβαλε τα γυαλιά της κολύμβησης και βούτηξε μόνος του στη θάλασσα για να εξερευνήσει τον βυθό.

Καθώς κολυμπούσε ένιωσε και άλλο μαστίγωμα στο μπράτσο του και στη συνέχεια ένα ακόμη, σφοδρότερο, στον λαιμό και στην πλάτη του.

"Τα γυαλιά μου θόλωσαν, ξαφνικά το νερό έγινε θαμπό και θυμάμαι να βρίσκομαι σε κατάσταση σοκ και σύγχυσης", πρόσθεσε ο ίδιος στο email του.

Ο Κάρλστον περιγράφει ότι κολύμπησε πίσω στη στεριά και είδε στον ώμο, στον λαιμό και στην πλάτη του το αποτύπωμα από τα πλοκάμια του χταποδιού.

Επειδή δεν είχε μαζί του ξύδι προτίμησε την θεραπεία για τα τσιμπήματα των θαλάσσιων ειδών--έριξε πάνω στο σημείο κόκα-κόλα, κάτι που τον ανακούφισε.

Στο βίντεο που ανέβασε ο ίδιος έγραψε το εξής σχόλιο: "Το πιο θυμωμένο χταπόδι στο Geographe Bay!".

Octopus lashes out at father and daughter in Australia pic.twitter.com/ljvTd0zPwM