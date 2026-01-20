Quantcast
Βόρειο Σέλας και στην Ελλάδα λόγω ισχυρής γεωμαγνητικής καταιγίδας - Εντυπωσιακές εικόνες - Real.gr
Βόρειο Σέλας και στην Ελλάδα λόγω ισχυρής γεωμαγνητικής καταιγίδας – Εντυπωσιακές εικόνες

09:12, 20/01/2026
Βόρειο Σέλας και στην Ελλάδα λόγω ισχυρής γεωμαγνητικής καταιγίδας – Εντυπωσιακές εικόνες

Σπάνιες και εντυπωσιακές εικόνες από το Βόρειο Σέλας καταγράφηκαν και στην Ελλάδα, καθώς η ισχυρότατη γεωμαγνητική καταιγίδα κατηγορίας G4 «έντυσε» τον νυχτερινό ουρανό με αποχρώσεις του κόκκινου και του μοβ, προκαλώντας δέος σε όσους είχαν την τύχη να το παρατηρήσουν.

Το φαινόμενο, που συνήθως παρατηρείται αποκλειστικά σε πολύ βόρεια γεωγραφικά πλάτη, έγινε ορατό σε περιοχές της χώρας όπου θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο.

Στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, ο ουρανός φωτίστηκε από έντονες χρωματικές αποχρώσεις, με τους κατοίκους να καταγράφουν μοναδικά στιγμιότυπα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του το Weather News Greece.

Αντίστοιχα, στην Κέρκυρα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, το Βόρειο Σέλας έκανε την εμφάνισή του πάνω από το νησί, δίνοντας στον ουρανό ένα ξεχωριστό χρώμα.

Η εμφάνισή του οφείλεται σε ισχυρότατη γεωμαγνητική καταιγίδα, η οποία χαρακτηρίζεται ως η πιο έντονη των τελευταίων 20 ετών. Σύμφωνα με το αμερικανικό Κέντρο Πρόβλεψης Διαστημικού Καιρού (SWPC), η καταιγίδα ξεκίνησε έπειτα από ισχυρή ηλιακή έκρηξη και κατατάσσεται στην κατηγορία G4 στην πεντάβαθμη κλίμακα.

