WISPIT 2b: Ο... «νεογέννητος» πλανήτης που είναι πέντε φορές μεγαλύτερος από τον Δία - Real.gr

Οι ερευνητές ανακάλυψαν έναν νεαρό πρωτοπλανήτη που ονομάζεται WISPIT 2b, ο οποίος βρίσκεται ενσωματωμένος μέσα σε ένα δακτυλιοειδές κενό ενός δίσκου που περιβάλλει ένα νεαρό άστρο.

Η εικόνα του συστήματος WISPIT 2 καταγράφηκε από το τηλεσκόπιο Magellan στη Χιλή και το Large Binocular Telescope στην Αριζόνα. Ο πρωτοπλανήτης WISPIT 2b εμφανίζεται ως μια μικρή μωβ κουκκίδα στα δεξιά ενός φωτεινού λευκού δακτυλίου σκόνης που περιβάλλει το άστρο του συστήματος. Ένας πιο αχνός λευκός δακτύλιος βρίσκεται εξωτερικά του WISPIT 2b.

Οι ερευνητές κατάφεραν να ανιχνεύσουν άμεσα – ουσιαστικά να «φωτογραφίσουν» – έναν νέο πλανήτη, τον WISPIT 2b, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως πρωτοπλανήτης, δηλαδή ένα ουράνιο σώμα που εξακολουθεί να συσσωρεύει υλικό και να εξελίσσεται σε έναν πλήρως ανεπτυγμένο πλανήτη.

Παρόλο που βρίσκεται ακόμη σε «πρωτο» στάδιο, το WISPIT 2b είναι ένας αέριος γίγαντας περίπου 5 φορές πιο μαζικός από τον Δία. Είναι περίπου 5 εκατομμυρίων ετών, δηλαδή σχεδόν 1.000 φορές νεότερος από τη Γη, και απέχει 437 έτη φωτός από εμάς.

Το ίδιο το μέγεθός του το καθιστά ενδιαφέρον αντικείμενο μελέτης, αλλά η τοποθεσία του – μέσα στο κενό ενός πρωτοπλανητικού δίσκου – είναι ακόμη πιο συναρπαστική. Οι πρωτοπλανητικοί δίσκοι αποτελούνται από αέρια και σκόνη που περιβάλλουν νεαρά άστρα και αποτελούν το «μαιευτήριο» των νέων πλανητών.

Μέσα σε αυτούς τους δίσκους, σχηματίζονται κενά ή καθαρισμένες περιοχές, που φαίνονται σαν άδειοι δακτύλιοι. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι οι αναπτυσσόμενοι πλανήτες είναι αυτοί που καθαρίζουν το υλικό, σπρώχνοντας και διασκορπίζοντας τη σκόνη προς τα έξω και δημιουργώντας έτσι τα κενά.

Το δικό μας Ηλιακό Σύστημα ήταν κάποτε ένας τέτοιος πρωτοπλανητικός δίσκος, και είναι πιθανό ότι ο Δίας και ο Κρόνος δημιούργησαν παρόμοια κενά στη δική μας πρώιμη κοσμική ιστορία.

Ωστόσο, παρά τις πολυάριθμες παρατηρήσεις παρόμοιων δίσκων, ποτέ δεν είχε υπάρξει άμεση απόδειξη ενός πλανήτη μέσα σε ένα τέτοιο κενό – μέχρι τώρα. Στην παρούσα έρευνα, ο WISPIT 2b παρατηρήθηκε άμεσα μέσα σε ένα από τα δακτυλιοειδή κενά γύρω από το άστρο WISPIT 2.

Ένα ακόμη αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι το WISPIT 2b φαίνεται να σχηματίστηκε επιτόπου, στο σημείο όπου εντοπίστηκε, και όχι ότι μετακινήθηκε εκεί από αλλού.

Λεπτομέρειες της ανακάλυψης

Το άστρο WISPIT 2 παρατηρήθηκε αρχικά με το VLT-SPHERE (Very Large Telescope – Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch), ένα τηλεσκόπιο που λειτουργεί στη βόρεια Χιλή από το Ευρωπαϊκό Νότιο Παρατηρητήριο (ESO). Σε αυτές τις παρατηρήσεις εντοπίστηκαν για πρώτη φορά οι δακτύλιοι και το κενό γύρω από το άστρο.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές στράφηκαν ξανά προς το WISPIT 2 και εντόπισαν για πρώτη φορά τον πλανήτη WISPIT 2b, χρησιμοποιώντας το MagAO-X, ένα σύστημα εξαιρετικά προσαρμοστικής οπτικής (extreme adaptive optics) στο τηλεσκόπιο Magellan 2 (Clay) του Αστεροσκοπείου Las Campanas στη Χιλή.

Αυτή η τεχνολογία προσφέρει άμεσες εικόνες, επομένως δεν έγινε απλώς ανίχνευση του πλανήτη, αλλά πραγματική φωτογράφιση του πρωτοπλανήτη.

Η ομάδα μελέτησε το σύστημα WISPIT 2 σε φως H-άλφα (Hydrogen-alpha), ένα είδος ορατού φωτός που εκπέμπεται όταν αέριο υδρογόνο πέφτει πάνω σε έναν αναπτυσσόμενο πλανήτη από τον δίσκο του. Αυτό μοιάζει με έναν δακτύλιο υπέρθερμου πλάσματος γύρω από τον πλανήτη. Το πλάσμα αυτό εκπέμπει το φως H-άλφα, το οποίο το MagAO-X έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ανιχνεύει, ακόμη και αν είναι εξαιρετικά αμυδρό μπροστά στη λάμψη του άστρου.

Όταν οι επιστήμονες παρατήρησαν το σύστημα σε φως H-άλφα, είδαν μια καθαρή κουκκίδα μέσα σε ένα από τα κενά του δίσκου γύρω από το WISPIT 2. Αυτή η κουκκίδα ήταν ο πλανήτης WISPIT 2b.

Εκτός από το φως H-άλφα, η ομάδα μελέτησε τον πρωτοπλανήτη και σε άλλες υπέρυθρες συχνότητες, χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή LMIRcam του οργάνου Large Binocular Telescope Interferometer στο Large Binocular Telescope του Πανεπιστημίου της Αριζόνα.

Πέρα από την ανακάλυψη του WISPIT 2b, η ομάδα εντόπισε και μια δεύτερη κουκκίδα σε ένα άλλο κενό, πιο κοντά στο άστρο WISPIT 2. Αυτή η δεύτερη κουκκίδα θεωρείται υποψήφιος πλανήτης, ο οποίος πιθανόν θα μελετηθεί σε μελλοντικές έρευνες.

Ο WISPIT 2b ανακαλύφθηκε από μια ομάδα με επικεφαλής τον Laird Close, αστρονόμο του Πανεπιστημίου της Αριζόνα, και τη Richelle van Capelleveen, μεταπτυχιακή φοιτήτρια αστρονομίας στο Παρατηρητήριο Leiden της Ολλανδίας. Η ανακάλυψη ακολούθησε την προηγούμενη ανίχνευση του δίσκου και του συστήματος δακτυλίων του WISPIT 2 μέσω του VLT, η οποία είχε πραγματοποιηθεί υπό την ηγεσία της van Capelleveen.