12 Oκτωβρίου 1944: 81 χρόνια μετά την απελευθέρωση της Αθήνας – H έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη - Real.gr

Η Ελλάδα γιορτάζει σήμερα τα 81 χρόνια από την Απελευθέρωση της Αθήνας από τα στρατεύματα γερμανικής κατοχής με αγήματα, κατάθεση στεφάνων στον Άγνωστο Στρατιώτη και έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη.

Την Πέμπτη 12 του Οκτώβρη 1944 και ενώ οι Γερμανοί δεν είχαν προλάβει ακόμα να εκκενώσουν την πόλη κι ο λαός της πρωτεύουσας, ξεχύθηκε στους αθηναϊκούς δρόμους ζητωκραυγάζοντας για την απελευθέρωσή του.

Σε λίγες ώρες τα πάντα σημαιοστολίστηκαν με γαλανόλευκες και κόκκινες σημαίες.

81 χρόνια μετά, στον ιερό βράχο της Ακρόπολης η Ελλάδα γιορτάζει την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Ναζί με εκπροσώπους της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας να δίνουν το παρών στην ιστορική αυτή επέτειο.

Ανάμεσά τους και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας που παρέστη στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου και στην έπαρση της Σημαίας.

Έξι μέλη της χορευτικής ομάδας του Λυκείου Ελληνίδων με εθνικές ενδυμασίες, κρατώντας τη Σημαία της Απελευθέρωσης και πλαισιωμένα από μαθητές και μαθήτριες της Ιονίου Σχολής, προσήλθαν στο σημείο του ιστού. Η Σημαία παραδόθηκε στους άνδρες της Προεδρικής Φρουράς και ακολούθησε η έπαρση, ενώ παιάνιζε ο Ύμνος της Σημαίας. Μετά την έπαρση, η μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας ανέκρουσε τον Εθνικό Ύμνο.

Η ελευθερία δεν χαρίζεται! Κερδίζεται!» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον εορτασμό της 81ης επετείου της Απελευθέρωσης των Αθηνών από τα στρατεύματα της γερμανικής κατοχής στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. «Ο Ιερός Βράχος της Ακρόπολης, που βρισκόμαστε σήμερα δεν είναι απλώς ένα αρχαιολογικό τοπόσημο» υπογράμμισε ο κ. Σπανάκης κατά τον σύντομο χαιρετισμό του, «ήταν, είναι και θα είναι προπύργιο της δημοκρατίας και της ελευθερίας! Φάρος του πνεύματος και παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς!».

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης ανέφερε ότι «σε μία εποχή σημαντικών γεωπολιτικών εξελίξεων, η χώρα μας, η Ελλάδα μας, είναι πυλώνας σταθερότητας, ανάπτυξης, ειρήνης και δημοκρατίας στην Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα στέκεται στο παγκόσμιο γίγνεσθαι ισχυρή όσο ποτέ σε κάθε επίπεδο, στρατηγικό, αμυντικό, γεωπολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό». Και κατέληξε: «Αγωνιζόμαστε, λοιπόν, συστηματικά και με αίσθημα ευθύνης, για μία Ελλάδα που προχωρά σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη, για μία Ελλάδα με οικονομική προοπτική, με πολιτική σταθερότητα, με γερά θεμέλια για το μέλλον των παιδιών μας!».

«Σήμερα, τιμούμε όσες και όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για τη Δημοκρατία», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και στη συνέχεια τόνισε: «Πριν από 81 χρόνια, η σβάστικα κατέβηκε από την Ακρόπολη και στη θέση της υψώθηκε ξανά η ελληνική σημαία, σύμβολο αξιοπρέπειας, ελπίδας και αντίστασης. 81 χρόνια μετά, τα μηνύματα της επετείου αυτής παραμένουν δραματικά επίκαιρα. Σε μία εποχή, που ο φανατισμός, η ρητορική μίσους, η απαξίωση της πολιτικής και η αδιαφάνεια απειλούν ξανά τις αξίες μας, έχουμε ευθύνη να υπερασπιστούμε τη Δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή. Ο πατριωτισμός της Αντίστασης πρέπει να γίνει σήμερα πατριωτισμός της κοινωνικής ευθύνης».

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρει: «Ογδόντα ένα χρόνια από την Απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της μακράς νύχτας της Γερμανικής Κατοχής».

«Και βλέπομε τη γερμανική σημαία σιγά – σιγά να υποστέλλεται, να εξαφανίζεται σαν να την κατάπιε ο Ιερός Βράχος. Και να αρχίζει να ανεβαίνει στον ιστό το αγαπημένο χρώμα του ουρανού μας» (Ιωάννα Τσάτσου, Φύλλα Κατοχής), προσθέτει στην ανάρτηση ο κ. Δένδιας.