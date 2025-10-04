14ο Τακτικό Συνέδριο ΟΝΝΕΔ: «Η Νέα Δημοκρατία ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας» - Real.gr

Στην προσφορά της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα, με αφορμή την συμπλήρωση 51 χρόνων σήμερα από την ίδρυσή της, αναφέρθηκαν οι ομιλητές στη δεύτερη ημέρα των εργασιών του 14ου Τακτικού Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ, ενώ επισήμαναν, μεταξύ άλλων, ότι "η παράταξη ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας".

“Ποιο είναι το κόμμα που έμεινε ισχυρό για πέντε ολόκληρες δεκαετίες; Μόνο η Νέα Δημοκρατία. Ναι, λάθη κάναμε. Είμαστε, όμως, το κόμμα που δεν κορόιδεψε τις Έλληνες πολίτες. Είμαστε το κόμμα που τόλμησε και τολμά να λέει και δυσάρεστες αλήθειες, που νοιάστηκε, όχι τόσο για τις επόμενες εκλογές, αλλά για τις επόμενες γενιές. Αυτό είναι που μας πιστώνουν οι Έλληνες πολίτες. Και γι’ αυτό θα πρέπει να είστε περήφανοι που είστε μέλη της Νεολαίας αυτού του μεγάλου κόμματος», υπογράμμισε στην ομιλία του ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Χατζηδάκης, ενώ για την κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης, για την μείωση της ανεργίας από 18% σε 8% και τα νέα φορολογικά μέτρα, σημείωσε ότι “έχουν την υπογραφή Νέα Δημοκρατία, Κυριάκος Μητσοτάκης» .

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογράμμισε, από την πλευρά του: “Η Νέα Δημοκρατία ήταν πάντα κόμμα ανοικτό, που ενσωματώνει, που σε κάθε κρίση της ιστορίας μας προσπαθούσε να προσθέτει και όχι να αφαιρεί, να πολλαπλασιάζει και όχι να διαιρεί. Αυτό την κράτησε όρθια τα χρόνια της κρίσης και αυτό της επιτρέπει να κυβερνά σε δεύτερη θητεία και να διεκδικεί τρίτη με την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επέβαλε το εθνικό μας πεπρωμένο, που είναι η Ευρώπη. Η Ελλάδα κρατήθηκε τα δύσκολα χρόνια, επέμεινε στην Ευρώπη και σήμερα αναπτύσσεται εντός της Ευρώπης. Σήμερα κάνουμε πράγματα που άλλοτε έμοιαζαν αδύνατα, όπως το να έχουμε ψηφιακό κράτος. Οι ιδέες της ΟΝΝΕΔ δικαιώνονται. Η απελευθέρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και τα μη κρατικά πανεπιστήμια ήταν πρόταση της ΟΝΝΕΔ από τη δεκαετία του ’80. Τώρα γίνονται πράξη.

Εχουμε πολλές προκλήσεις, τεχνολογικές, δημογραφικές, γεωπολιτικές. Η ευθύνη των γενεών μας είναι να μη γυρίσει η χώρα πίσω. Διεκδικούμε τρίτη θητεία για να κυβερνήσουμε καλύτερα, γρηγορότερα, αποτελεσματικότερα. Να πάμε πόλη – πόλη, χωριό – χωριό, πόρτα – πόρτα για να πετύχουμε όσα οφείλουμε στην Ελλάδα”.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε ως κορυφαία εκλογική μάχη τις προσεχείς εκλογές και επισήμανε ότι “χρειάζεται συστράτευση ώστε να είναι νικηφόρες για τη Νέα Δημοκρατία και να μην χαθούθν έτσι όλα έχουν κατακτηθεί”.

Επίσης, αναφερόμενος στην ΟΝΝΕΔ τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι “πάντα κατάφερνε τους προβληματισμούς του σήμερα, της νέας γενιάς, γιατί είναι μία ενεργή νεολαία, να τους κάνει πολιτικές του αύριο”, ενώ υπογράμμισε ότι “η Νέα Δημοκρατία ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας.

“Χρόνια πολλά Νέα Δημοκρατία”, ευχήθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ πρόσθεσε πως “σήμερα συμπληρώνονται 51 χρόνια από τη μέρα που ο αείμνηστος εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής ίδρυσε την πιο σημαντική πολιτική παράταξη. Την παράταξη που κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη”.

Απευθυνόμενος προς τα μέλη της ΟΝΝΕΔ είπε: “Είσαστε η ελπίδα της παράταξης. Είσαστε η ελπίδα της Ελλάδας. Σήμερα εδώ είναι το καλύτερο κομμάτι της ελληνικής νεολαίας. Είναι αυτό το κομμάτι της νεολαίας που δεν έχει στο μυαλό του να κάνει φασαρία, αλλά να προοδεύσει και να προσφέρει στη χώρα”.

Από την πλευρά του, ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας, ανέφερε, μεταξύ άλλων:”Μπαίνοντας στην αίθουσα είδα εσάς, εκατοντάδες νέους και νέες από όλη την Ελλάδα, με καθαρά πρόσωπα, με ένα βλέμμα όπου περιγράφετε το όραμα και το όνειρο που έχετε για μια καλύτερη Ελλάδα. Συνάντησα εσάς που είσαστε το μέλλον της Ελλάδας και ένιωσα περήφανος γιατί εσείς, είσαστε το καλύτερο κομμάτι της Ελλάδας σήμερα. Και είμαι χαρούμενος γιατί φεύγοντας από δω θα γνωρίζω ότι το μέλλον της Ελλάδας είναι ισχυρό, γιατί εσείς είσαστε το μέλλον, γιατί η Ελλάδα θα συνεχίσει τους δικούς σας όρους σε λίγα χρόνια. Σας αξίζει ένα μεγάλο μπράβο”.

Στη συμπλήρωση των 51 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, στην πολύτιμη προσφορά της στη χώρα, όπως και στο έργο που επιτελεί η ΟΝΝΕΔ αναφέρθηκαν ο γενικός διευθυντής της ΝΔ, Γιάννης Σμυρλής, ο διευθυντής Γραφείου Προέδρου ΝΔ και Γραμματέας Οργανωτικού ΝΔ, Στέλιος Κονταδάκης, η εκπρόσωπος Τύπου, Αλεξάνδρα Σδούκου, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της ΝΔ, Νίκος Παπουτσής και ο διευθυντής Γραφείου Τύπου ΝΔ, Χάρης Χατζηχαραλάμπους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ