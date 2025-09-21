21 Σεπτεμβρίου 1825: 200 χρόνια από την πρώτη συνεδρίαση στο Βουλευτικό - Real.gr

Το real.gr αποκαλύπτει τα “πρακτικά” της πρώτης συνεδρίασης

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Συμπληρώνονται σήμερα 200 χρόνια από την «άνοιξη» του βουλευτηρίου στο Ναύπλιο ή αλλιώς από την πρώτη συνεδρίαση του Βουλευτικού Σώματος στο κτήριο του “Βουλευτικού” το οποίο δεσπόζει ακόμα και σήμερα πάνω από την πλατεία Συντάγματος στο Ναύπλιο.

Όπως προκύπτει από το 1ο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδας το οποίο φέρνει σήμερα στο φως το real.gr η άνοιξις του νέου Βουλευτηρίου έγινε στις 21 Σεπτεμβρίου 1825. Η Γενική Εφημερίς της Ελλάδας εκδόθηκε στο Ναύπλιο το 1825 έπειτα από σχετική απόφαση της διοικήσεως η οποία διαπίστωσε την ανάγκη να δημοσιεύονται τα πρακτικά της Διοίκησης και να κοινοποιούνται γρήγορα οι ειδήσεις “όσαι μάλιστα αποβλέπουν τα συμφέροντα του λαού” .

Το 1ο φύλλο της Εφημερίδας εκδίδεται στις 7 Οκτωβρίου 1825 και όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά “ επειδή η σύσταση της παρούσας εφημερίδας συμπίπτει σχεδόν με την άνοιξη του νέου βουλευτηρίου , δια τούτον κρίνομεν εύλογο να ομιλήσωμεν προτέρον εν συντόμω περί αυτού και της κατά την άνοιξιν αυτού γενομένης τελετής”.

Πρόκειται επί της ουσίας για τα πρακτικά της πρώτης συνεδρίασης με την εφημερίδα να προβαίνει και σε μια λεπτομερή περιγραφή του κτιρίου, το οποίο περιγράφεται ως το λαμπρότερον και ωραιότερον στην Ελλάδα ενώ αποκαλύπτεται ότι ένας από τους λόγους για να επιλεγεί ήταν ότι διέθετε χώρος για ακροατήριο.

Αναφέρει η εφημερίδα:

«Το κτήριο του νέου Βουλευτηρίου έγινε παρά των ποτέ κατοίκων του Ναυπλίου Τούρκων

εις θρησκευτική χρήσιν και εχρησίμευσε άριστα εις τους Έλληνας εις πολιτικήν.

Μετεποιήθη δε εις βουλευτήριον επιστατούντος του Κυρίου Θ. Βαλλιάνου. Είναι το

λαμπρότερον και ωραιότερον δημόσιον κτήριον την σήμερον εις την Ελλάδα. Έχει ικανήν

ευρυχωρίαν δια τους Βουλευτάς, και δύο σειράς καθισμάτων δια τους ακροατάς άνωθεν

του εμβαδού. Εις την πρώτην, την κατωτέραν εισέρχονται οι ακροαταί με έγγραφον άδεια.

Εις δε την δευτέραν ήτις είναι η υψηλοτέρα χωρίς άδεια. Εισέρχονται δε οι ακροαταί

τακτικώς κατά πάσαν συνεδρίασιν εκτός των μυστικών».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ωστόσο και η περιγραφή της πρώτης πανηγυρικής συνεδρίασης και του τελετουργικού της.

«Κατά την 21 του Σεπτεμβρίου έγινεν η άνοιξις του νέου τούτου βουλευτηρίου. Περί την τρίτην ώραν της ημέρας ο Πρόεδρος του Σεβαστού Βουλευτικού, συνοδευόμενος παρά των Βουλευτών εισήλθεν εις το νέον βουλευτήριο μετά πάσης της απαιτούμενης ευταξίας και κατόπιν αυτών εισήλθε μετ’ ολίγον ο Υπουργός της θρησκείας, ο πανιερώτατος άγιος Δαμαλών, μετά πολλών ιεροφορημένων ιερέων, επροηγείτο δε αυτών το τροπαιοφόρον και σωτήριον των χριστιανών όπλον, ο τίμιος Σταυρός και ευθύς εγένετο αγιασμός, καθ’ ον, εκτός των άλλων ευχών της ιεράς ταύτης τελετής, ανεγνώσθη παρά του αρχιερέως και μία επί τούτο συνθειμένη μετ’ επικλήσεως του πανάγιου Πνεύματος εις τους βουλευτάς. Αφ’ ου δε ετελείωσεν η τελετή του αγιασμού ανέγνωσεν ο Β’ Γραμματεύς Κύριος Α. Παπαδόπουλος σύντομον λόγον».

Όπως αποκαλύπτεται από την Γενική Εφημερίδα της Ελλάδας σε εκείνη την πρώτη συνεδρίαση ανακοινώθηκαν οι θέσεις που θα καταλάμβαναν οι βουλευτές αλλά και το ακροατήριο, ενώ επίσημο ευχαριστήριο έγγραφο επιδόθηκε από τα χέρια του Προέδρου στον επιστατήσαντα την επισκευή του κτηρίου Θ. Βαλλιάνο.

Ο πρώτος Κανονισμός Βουλής

Στην ίδια εκείνη συνεδρίαση αναγνώσθηκαν και τα εξής άρθρα τα οποίο μπορούν να θεωρηθούν ως οι πρώτες διατάξεις Κανονισμού της Βουλής.

Άρθρο Ε’: Όταν τινάς των Βουλευτών θέλη να ομιλήση χρεωστεί πρώτον να ζητή την άδειαν από τον Πρόεδρον και ενώ αυτός ομιλεί, οι λοιποί χρεωστούν να ευτακτούν καθόλην την διάρκειαν της ομιλίας του και να μη κάμνουν ιδιαιτέρας ομιλίας.

Άρθρο Ζ’: Αι ομιλίαι ή συνδιαλέξεις εις το Βουλευτικόν γίνονται ή δια λόγου απλού ή εκφωνούνται γραμμέναι.

Άρθρο Η’: Ένας μόνον την φοράν πρέπει να ομιλή, ή να εκφωνή και εις το διάστημα της ομιλίας του να μην αντικόπτεται από κανέναν, έξω μόνον αν πέση εις προσωπική ύβριν ή εις άλλο άτοπον. Όποιος δε θέλει να εναντιωθή ή να συνηγορήση με τον λαλούντα πρέπει να λάβη την άδειαν από τον Πρόεδρον και τότε να ομιλήση αφ’ ου ο λαλών παύση.

Άρθρο Θ’: Ο Πρόεδρος δια τας τακτικάς υποθέσεις ειδοποιεί το Σώμα, τουλάχιστον προ μιας ημέρας περί όσων μέλλει να γένη λόγος εις το Βουλευτικόν, εγνωσμένης ούσης της υποθέσεως.

Η Βουλή λειτούργησε στο συγκεκριμένο κτήριο τις περιόδους 1825-1826 και 1827-1828. Όπως προκύπτει από τα πρακτικά τα οποία ο αναγνώστης μπορεί να ανακαλύψει στα ψηφιοποιημένα αρχεία της παλιγγενεσίας, οι συνεδριάσεις της πρώτης περιόδου στο Βουλευτικό του Ναυπλίου συμπίπτουν χρονικά με τα τραγικά γεγονότα της πολιορκίας του Μεσολογγίου και την ηρωική έξοδο. Ως εκ τούτου, τα γεγονότα στο Μεσολόγγι κυριαρχούν σε πολλές από τις συνεδριάσεις. Ενδεικτικό είναι ότι από τα πρώτα νομοσχέδια που ψηφίστηκαν στο Βουλευτικό ήταν η κατασκευή νοσοκομείων. Στις 22 Σεπτεμβρίου εγκρίθηκε μάλιστα απόφαση για συνεισφορά των βουλευτών ώστε να εξοικονομηθούν πόροι για το νοσοκομείο.