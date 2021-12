32ο Greek Economic Summit: Επαναπροσδιορίζοντας την ανάπτυξη για ένα μέλλον βιώσιμο και συμπεριληπτικό

To Greek Economic Summit-GES2021, το οποίο διοργανώνεται, για 32η συνεχή χρονιά, από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, από 6-8 Δεκεμβρίου, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών και την στρατηγική υποστήριξη του Εμπορικού Επιμελητηρίου των ΗΠΑ και του Atlantic Council, ολοκλήρωσε με επιτυχία την τρίτη ημέρα των εργασιών του.

Το “32ο Greek Economic Summit”, με κεντρικό θέμα “Redefining growth for an inclusive and sustainable future”, πραγματοποιείται σε υβριδική μορφή, με την τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων. Στο πλαίσιο των εργασιών της τρίτης και τελευταίας ημέρας του Συνεδρίου, δόθηκε έμφαση στις προσπάθειες της Ελλάδας να ανταποκριθεί στις προκλήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας που τα τελευταία χρόνια έχουν ενταθεί.