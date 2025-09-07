89η ΔΕΘ: Τα μέτρα και οι μεταρρυθμίσεις Μητσοτάκη για φορολογία, συντάξεις, ΕΝΦΙΑ, νέους και οικογένεια - Real.gr

Με σύνθημα «Βάζουμε την Ελλάδα ψηλά! Νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες!», ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δέκατη εμφάνισή του στην ΔΕΘ, επέλεξε να πραγματοποιήσει μια ομιλία, εστιάζοντας στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, η μέση ελληνική οικογένεια, οι εργαζόμενοι, οι νέοι, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Περιγράφοντας σύντομα στην ομιλία του πως η Ελλάδα έχει περάσει στην ανάπτυξη, αναφέρθηκε στην ακρίβεια και ανακοίνωσε μέτρα που ενισχύουν την πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας.

Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε λιγότερους φόρους για την μεσαία τάξη, ακόμα λιγότερους για νοικοκυριά με παιδιά και καθόλου ή ελάχιστους φόρους σε νέους έως 30 ετών. Επίσης, όπως ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε στην ομιλία του, καταργείται ο ΕΝΦΙΑ στα χωριά και μειώνεται ο ΦΠΑ σε δεκάδες νησιά του Αιγαίου. Τέλος, ανήγγειλε νέο μισθολόγιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε στην ομιλία του τόσο το λόγο που επέλεξε από το βήμα της ΔΕΘ για να ανακοινώσει μια συνολική ριζοσπαστική φορολογική τομή αντί της «συνηθισμένης» λίστας επιμέρους παρεμβάσεων, όσο και το τι σημαίνει η κάθε επιλογή.

Συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός, εξήγησε πώς η κυβέρνηση βρίσκει τα χρήματα για τους πολίτες από τη φοροδιαφυγή. Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης εξήγησε γιατί η κυβέρνηση δίνει βάρος σε επίκαιρα και κρίσιμα προβλήματα όπως το Δημογραφικό και το Στεγαστικό.

Τα μέτρα, τα οποία έχουν οριζόντιο χαρακτήρα, έχουν στο επίκεντρο την περιφέρεια και την αποκέντρωση, τους νέους, τους συνταξιούχους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, γενικά είναι μέτρα που πιάνουν συνολικά την κοινωνία.

Όπως σημειώνεται από κυβερνητικές πηγές, η πολιτική της κυβέρνησης αποδίδει και δημιουργεί υγιή πλεονάσματα, τα οποία επιστρέφουν ως μέρισμα στην κοινωνία οριζόντια.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέταξε και 4 βασικές μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν οριστικά τη χώρα, που έχουν ως χρονικό ορίζοντα το 2030 και απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις.

1. Καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου

Μία τεράστια αλλαγή για να εξεταστεί από κοινού από τα κόμματα, ώστε να εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τόνισε πως με αυτό τον τρόπο θα αποκατασταθεί ο αυτοτελής ρόλος του Λυκείου, αποκτώντας το δικό του εκπαιδευτικό κύρος και το δικό βάρος στην εργασιακή προοπτική των αποφοίτων. Ύστερα από μία σειρά αξιόπιστων δοκιμασιών στη διάρκεια του σχολείου, τα παιδιά θα μπορούν να εισάγονται στο Πανεπιστήμιο με βασικό πυρήνα το Εθνικό Απολυτήριο. Μία αλλαγή, που πρέπει να εξεταστεί από κοινού με τα κόμματα, ώστε να εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας.

2. Ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ

Οπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το νέο ΕΣΥ ανήκει σε όλους τους Έλληνες και θα βελτιωθεί, ακόμα πιο γρήγορα, όταν οι πολιτικές δυνάμεις συμφωνήσουν σε λύσεις αυτονόητες. «δεν θα μετατρέψουμε την υγεία σε αρένα κομματικών διαξιφισμών και τα νοσοκομεία σε ομήρους διαδηλωτών» σημείωσε ο πρωθυπουργός και επανέλαβε ότι η Υγεία αποτελεί το δεύτερο πεδίο που απαιτεί συνεννόηση. Η προσπάθεια που εξελίσσεται στο ΕΣΥ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για ανακαινίσεις ΤΕΠ σε 93 νοσοκομεία και 163 Κέντρα Υγείας, απογευματινά χειρουργεία, προληπτικές εξετάσεις κλπ, πρέπει να συνεχισθεί με κατανόηση και διάθεση θετικών προτάσεων από όλους, ανέφερε χαρακτηριστικά.

3. Σύγχρονες Πολεοδομίες και πλήρες Κτηματολόγιο

Οπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, οι πολεοδομίες φεύγουν από τους δήμους και εντάσσονται στην Κτηματολόγιο Α.Ε. – από εστίες εξυπηρετήσεων ή διαφθοράς, θα υπηρετούν την αληθινή τους αποστολή. Μία μεταρρύθμιση που θα επιτρέψει στον καθένα να ξέρει πού θα χτίσει τι και με ποιους όρους.

4. Εθνικός Ενεργειακός Χάρτης για τις επόμενες δεκαετίες

Μεταρρύθμιση μακράς πνοής που προϋποθέτει διάλογο και συναίνεση – εθνικό στοίχημα που σηματοδοτεί η ενεργειακή αυτονομία μαζί με προσιτές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ειδική αναφορά έκανε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσα από τη διάσταση της νομιμότητας που έχει επιβάλει η σημερινή κυβέρνηση σε όλα τα πεδία (Πανεπιστήμια, γήπεδα, μαφίες, πολεοδομίες κλπ), αλλά και στο ζήτημα της Ουκρανίας.

Ως πολιτικό επίλογο, και κάνοντας τη σύγκριση με το τι συμβαίνει στη Γαλλία σήμερα, ο Πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας και οικονομικής βεβαιότητας.

Πηγή:ΕΡΤ