7η σύνοδος των Αρχηγών των Ευρωπαϊκών Χερσαίων Δυνάμεων: Οι δηλώσεις του Νίκου Χαρδαλιά

Αυτό επισήμανε μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, κηρύσσοντας σήμερα την έναρξη των εργασιών της 7ης συνόδου των Αρχηγών των Ευρωπαϊκών Χερσαίων Δυνάμεων (7th Forum of the Commanders of European Land Forces). Η σύνοδος διοργανώνεται φέτος για πρώτη φορά στη χώρα μας από το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), 10 και 11 Νοεμβρίου 2021, με κεντρικό της θέμα: «Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαϊκοί Στρατοί-Δυνατότητες συνεργατικής ασφάλειας για την αντιμετώπισή τους».