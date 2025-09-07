89η ΔΕΘ: Στιγμιότυπα από την ομιλία του πρωθυπουργού και... η κρητική μαντινάδα - Real.gr

Στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο πραγματοποιήθηκε η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το Σάββατο (6/9) στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν υπουργοί, βουλευτές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων, καθώς και επιχειρηματίες.

Από νωρίς έξω από τον χώρο βρέθηκαν μέλη της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας, ενώ στο εσωτερικό καταγράφηκαν πολλές συζητήσεις και παρασκηνιακές επαφές πριν την έναρξη της ομιλίας.

Μάλιστα, κατά την διάρκεια της ομιλίας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε μία Κρητική μαντινάδα η οποία αναφέρεται στο πώς κάποιος πρέπει να είναι ταπεινός παρά τα αξιώματα του ή την κοινωνική θέση του.

«Καλοχαιρέτα τον πεζό όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετά κι αυτός όταν θα ξεπεζέψεις», είπε ο Πρωθυπουργός.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τις αφίξεις και τα στιγμιότυπα: