89η ΔΕΘ: Στιγμιότυπα από την ομιλία του πρωθυπουργού και... η κρητική μαντινάδα - Real.gr

89η ΔΕΘ: Στιγμιότυπα από την ομιλία του πρωθυπουργού και… η κρητική μαντινάδα

07:55, 07/09/2025
Στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο πραγματοποιήθηκε η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το Σάββατο (6/9) στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

 

Την εκδήλωση παρακολούθησαν υπουργοί, βουλευτές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων, καθώς και επιχειρηματίες.
Από νωρίς έξω από τον χώρο βρέθηκαν μέλη της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας, ενώ στο εσωτερικό καταγράφηκαν πολλές συζητήσεις και παρασκηνιακές επαφές πριν την έναρξη της ομιλίας.

Μάλιστα, κατά την διάρκεια της ομιλίας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε μία Κρητική μαντινάδα η οποία αναφέρεται στο πώς κάποιος πρέπει να είναι ταπεινός παρά τα αξιώματα του ή την κοινωνική θέση του.

«Καλοχαιρέτα τον πεζό όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετά κι αυτός όταν θα ξεπεζέψεις», είπε ο Πρωθυπουργός.

 

 

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τις αφίξεις και τα στιγμιότυπα:

 

(Ξένη Δημοσίευση) Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται για την ομιλία τουκατά τη διάρκεια των εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ, όπου θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης», το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025. Με 1100 εκθέτες σε 33.000 τετραγωνικά μέτρα εκθεσιακού χώρου και με εκδηλώσεις «γέφυρες» ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον ξεκίνησε σήμερα τη λειτουργία της η 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), που εγκαινιάστηκε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η εκατοστή επέτειος από την ίδρυσή της, το 1925, δίνει το ιδιαίτερο στίγμα της φετινής διοργάνωσης. Η έκθεση έχει διάρκεια 6-14 Σεπτεμβρίου. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

 

 

