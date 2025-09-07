89η ΔΕΘ: Στις 12.00 η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη - Real.gr

Quantcast
89η ΔΕΘ: Στις 12.00 η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη

09:16, 07/09/2025
Με τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνεται η τριήμερη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για την 89η Διεθνή Εκθεση.

Η συνέντευξη Τύπου θα δοθεί στις 12.00 στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης».

