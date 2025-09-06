89η ΔΕΘ: Στις 19:30 η ομιλία Μητσοτάκη στο Βελλίδειο - Στεγαστικό και δημογραφικό στο επίκεντρο - Real.gr

Τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία που θα κάνει σήμερα στις 19.30, στην τελετή εγκαινίων της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο συνεδριακό κέντρο “Ι. Βελλίδης”.

Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται από χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, το πρωί θα συναντηθεί με τη Διοίκηση της ΔΕΘ – Helexpo και στη συνέχεια θα περιοδεύσει σε περίπτερα της 89ης ΔΕΘ.

Τα μέτρα που θα εξαγγείλει είναι μέτρα που αφήνουν κοινωνικό αποτύπωμα και θα απαντούν σε κρίσιμα προβλήματα της κοινωνίας, ενώ στο «πακέτο» παροχών περιλαμβάνονται μέτρα με στόχο να δώσουν λύσεις σε τρία βασικά πεδία: τη στεγαστική κρίση, το δημογραφικό πρόβλημα και τη στήριξη της μεσαίας τάξης.

Το «καλάθι» θα περιλαμβάνει επίσης μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων, ενώ, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, οι μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές θα αφορούν τους πάντες.

«Οι παρεμβάσεις αυτές, που θα φτάνουν το 1,7 δισ. ευρώ, είναι εφικτές χάρη στην αποτελεσματική οικονομική πολιτική που έχουμε ασκήσει, επειδή έχουμε καταφέρει να περιορίσουμε σημαντικά και με πρωτοφανή τρόπο τις τελευταίες δεκαετίες τη φοροδιαφυγή», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης

Ριζικές αλλαγές στη φορολογία οικογενειών με παιδιά, μέσω σημαντικών ελαφρύνσεων από το πρώτο κιόλας παιδί και με ιδιαίτερη έμφαση στους πολύτεκνους. Μείωση του φόρου στα εισοδήματα από ενοίκια. Διορθωτικές κινήσεις στο τεκμαρτό εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών και μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των ανακοινώσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως σχολίασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, «η ομιλία του πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα περιλαμβάνει ένα πλήρες σκεπτικό, μια πλήρη μεταρρυθμιστική προσπάθεια στον χώρο της οικονομίας, στον χώρο της φορολογίας, που θα απαντά σε μία σειρά από αυτά τα προβλήματα».

Με βασικό προσανατολισμό την ενίσχυση του εισοδήματος ερχονται ανακοινώσεις για πραγματικές αυξήσεις στους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά και τους μισθούς των ενστόλων. Ξεχωριστή θέση θα έχουν οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στόχος είναι η αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων είτε μέσω της κοινωνικής αντιπαροχής είτε μέσω της αξιοποίησης όσων παραμένουν κλειστά. Ψηλά στην ατζέντα είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με στήριξη της βιομηχανίας και αύξηση της εξωστρέφειας. Τον τελευταίο χρόνο έχουν εγκριθεί οι στρατηγικές επενδύσεις ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στον χώρο της βιομηχανίας.

