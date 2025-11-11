Σε μια εκτενή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, λίγο πριν την έναρξη της τρίτης θεματικής ενότητας του 8ου Athens Investment Forum, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ανέλυσε τη νέα γεωπολιτική και ενεργειακή θέση της Ελλάδας, τις αμερικανικές συμφωνίες με Chevron και ExxonMobil, τον ρόλο της Αλεξανδρούπολης, καθώς και τις εθνικές προτεραιότητες σε ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας και ενεργειακή ασφάλεια.

Των Εύας Δ. Οικονομάκη, Κωνσταντίνας Χελιδώνη

Αναφερόμενος στις πρόσφατες συμφωνίες με Chevron και ExxonMobil, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι «δεν ήταν κεραυνοί εν αιθρία, αλλά αποτέλεσμα μιας συνεπούς και σοβαρής ενεργειακής και εξωτερικής πολιτικής». «Η Chevron και η Exxon είναι δύο από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς κολοσσούς του κόσμου. Το γεγονός ότι επενδύουν στην Ελλάδα, από το project της Chevron έως το νέο block της ExxonMobil δυτικά της Κέρκυρας, υπογραμμίζει την αξιοπιστία της χώρας και τη γεωστρατηγική της σημασία», σημείωσε. Για το οικόπεδο δυτικά της Κέρκυρας, ανέφερε ότι «ήταν μια υπόθεση σχεδόν ξεχασμένη, όμως με τις κινήσεις των τελευταίων μηνών επανενεργοποιήθηκε και πλέον βαίνει προς την πρώτη γεώτρηση εξόρυξης υδρογονανθράκων μετά από δεκαετίες, η οποία τοποθετείται χρονικά μετά το 2027».

Παράλληλα, μιλώντας για τη συμφωνία σχετικά με τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου προς την Ουκρανία και την Ανατολική Ευρώπη, επεσήμανε ότι «η Ελλάδα μετατρέπεται σε πύλη εισόδου του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μέσω της Αλεξανδρούπολης, ενισχύοντας τη θέση της στο νέο ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα που διαμορφώθηκε μετά την απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο».

«Οι δύο συμφωνίες επιβεβαιώνουν το υψηλό επίπεδο της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, φέρνουν πιο κοντά τις δύο χώρες και ενισχύουν τη γεωστρατηγική ασπίδα της Ελλάδας στην περιοχή», τόνισε χαρακτηριστικά. «Δεν υποτιμούμε την Τουρκία, αλλά έχουμε χτίσει ασπίδα αποτροπής με πράξεις».

Απαντώντας σε ερώτηση του Ν. Χατζηνικολάου για τις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ο κ. Χατζηδάκης ήταν σαφής: «Δεν υποτιμούμε την Τουρκία, ούτε τον ρόλο της. Όμως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει ότι δεν μένει στη θεωρία, αλλά εφαρμόζει μια ενεργητική εξωτερική πολιτική». Αναφέρθηκε στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων –«με τα Rafale, τα F-35 και τις νέες αμυντικές συμφωνίες»–, καθώς και στις ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, που, όπως είπε, «έδειξαν έμπρακτα τον δρόμο του Διεθνούς Δικαίου». «Έχουμε επίσης υπογράψει στρατηγικές συμφωνίες με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Όλα αυτά δεν είναι λόγια, είναι αποτελέσματα μιας πολιτικής πεδίου που ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο», πρόσθεσε.

Για το σχέδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης σημείωσε ότι πρόκειται για «ένα έργο στρατηγικής σημασίας που παραμένει απόλυτα ζωντανό». «Παρά τις πολιτικές αλλαγές στο Ισραήλ, υπάρχει σαφής βούληση όλων των πλευρών να προχωρήσει το project. Είναι ένα σχέδιο με ενεργειακή και γεωπολιτική βαρύτητα, που συνδέει τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη», είπε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και στα θαλάσσια πάρκα, υπογραμμίζοντας ότι «αυτά δεν είναι πολιτικές για εσωτερική κατανάλωση, αλλά κομμάτι μιας σοβαρής και σταθερής εξωτερικής πολιτικής». «Η εξωτερική πολιτική της χώρας κινείται σε σταθερή τροχιά, χωρίς φωνές και κορώνες, αλλά με μεθοδικότητα και συνέχεια», σχολίασε.

Σχετικά με τον ρόλο της Αλεξανδρούπολης, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι «το λιμάνι και οι ενεργειακές εγκαταστάσεις της περιοχής μπαίνουν σε νέα φάση». «Ο συνδυασμός LNG, λιμανιού και σιδηροδρομικού δικτύου δημιουργεί έναν καινούριο ενεργειακό και εμπορικό κόμβο, που αλλάζει το πλαίσιο όχι μόνο για την πόλη, αλλά και για τον Έβρο συνολικά», ανέφερε.

Αναφερόμενος στην ενεργειακή μετάβαση, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης υπογράμμισε ότι «το φυσικό αέριο παραμένει μέρος του ενεργειακού ορίζοντα, όμως ο στόχος είναι ξεκάθαρα η ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας». «Το 2024, το 50% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα προήλθε από ΑΠΕ», είπε, σημειώνοντας ότι «για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, η χώρα είναι καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας». Επισήμανε, ωστόσο, ότι «το κρίσιμο ζήτημα της αποθήκευσης παραμένει ανοιχτό». «Η αποθήκευση είναι η επόμενη μεγάλη πρόκληση. Υλοποιούμε έργα όπως στην Αμφιλοχία, τα οποία θα λειτουργήσουν ως πυλώνες σταθερότητας για το δίκτυο», είπε.

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε και στα τρία νέα χρηματοδοτικά ταμεία που ενεργοποιούνται το επόμενο διάστημα, επισημαίνοντας ότι «δύο εξ αυτών ισχύουν για όλες τις χώρες της Ε.Ε., ενώ το τρίτο, το Ταμείο Απανθρακοποίησης, είναι αποκλειστικά για την Ελλάδα». «Τα τρία αυτά ταμεία είναι ισοδύναμα με το μισό Ταμείο Ανάκαμψης, ένα τεράστιο εργαλείο που στηρίζει την πράσινη μετάβαση και τη δίκαιη ανάπτυξη», τόνισε. Κλείνοντας, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταλιγνιτική Δυτική Μακεδονία, όπου «εκεί που υπήρχαν φουγάρα, αναπτύσσονται τώρα giga factories, data centers και θερμοκήπια υδροπονίας». «Αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει ένα συντεταγμένο σχέδιο που αποδίδει καρπούς», υπογράμμισε, προσθέτοντας: «Το σημαντικό είναι να συνεχίσουμε σταθερά μπροστά, να μην επαληθεύσουμε ξανά τον μύθο του Σισύφου σε αυτή τη χώρα».

Το 8ο Athens Investment Forum διοργανώνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) σε συνεργασία με τη Vertical Solutions SA. Το AIF έχει πλέον εδραιωθεί ως ένα από τα κορυφαία φόρουμ συνάντησης της επιχειρηματικής κοινότητας με την πολιτεία, αποτελώντας πλατφόρμα ουσιαστικής συνεργασίας και ανταλλαγής θέσεων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Το κορυφαίο επενδυτικό και οικονομικό συνέδριο της χώρας επιστρέφει φέτος με θέμα: «Η Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης – Ευκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο περιβάλλον». Στόχος του AIF είναι να αναδείξει τις προοπτικές και τις στρατηγικές που θα καθορίσουν τον ρόλο της Ελλάδας σε μια περίοδο έντονων διεθνών αλλαγών, προσφέροντας ένα σημείο συνάντησης για ηγετικά στελέχη, επενδυτές και φορείς λήψης αποφάσεων.

