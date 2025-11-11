8ο Athens Investment Forum – Κ. Κυρανάκης: «Το 2026 ο σιδηρόδρομος σε πλήρη τηλεδιοίκηση – Η Ελλάδα αποκτά στρατηγικό ρόλο στο ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών» - Real.gr

Στην πορεία ανασυγκρότησης του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου και στη νέα εποχή που διαμορφώνεται για τις μεταφορές αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον δημοσιογράφο Νίκο Φιλιππίδη, λίγο πριν την έναρξη του δεύτερου πάνελ του 8ου Athens Investment Forum.

Των Εύας Δ. Οικονομάκη, Κωνσταντίνας Χελιδώνη

Ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι, με την ανάληψη των καθηκόντων του, διαπίστωσε πως «μαζί με την κατανόηση του προβλήματος υπάρχει και η καθολική αντίληψη σε όλο το προσωπικό του ΟΣΕ και το οικοσύστημα του σιδηροδρόμου ότι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν». «Η αλλαγή αυτή αφορά πρώτα απ’ όλα τα συστήματα ασφαλείας που όλη η Ελλάδα έμαθε μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών», σημείωσε, αναφερόμενος στην τηλεδιοίκηση, τη σηματοδότηση, και τα αυτόματα συστήματα ETCS τόσο στις ράγες όσο και στους συρμούς.

«Το 2019, η τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση στο δίκτυο Αθήνα–Θεσσαλονίκη λειτουργούσαν μόλις στο 1%. Σήμερα βρισκόμαστε στο 80%, και τον Ιούλιο του 2026 –δηλαδή σε οκτώ μήνες από τώρα– θα έχουμε 100% λειτουργική τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση σε αυτό το δίκτυο», τόνισε.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι «από τον Μάρτιο ξεκίνησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα εκπαιδεύσεις με προσομοιωτές για τους μηχανοδηγούς και το προσωπικό του ΟΣΕ», κάνοντας λόγο για ένα έργο «που αλλάζει τη νοοτροπία και εισάγει ευρωπαϊκές πρακτικές ασφάλειας και κατάρτισης».

Αναφερόμενος στη σύμβαση με τους Ιταλούς της Hellenic Train, ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε ότι «έως το 2027 το ελληνικό Δημόσιο διατηρεί ρήτρα επαναδιαπραγμάτευσης, με δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εφόσον το επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον». Παράλληλα, προανήγγειλε πλήρη ανακαίνιση και επέκταση των σταθμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, με πρόβλεψη για εμπορική αξιοποίηση των χώρων, στα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών hubs. Ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι «το υπουργείο προχωρά και σε μεγάλη ανανέωση του στελεχιακού δυναμικού στον ΟΣΕ», καθώς «η νέα εποχή του σιδηροδρόμου χρειάζεται νέο ανθρώπινο δυναμικό, σύγχρονες δεξιότητες και κουλτούρα λογοδοσίας».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο, χαρακτηρίζοντάς το «αχανή χώρο που για δύο δεκαετίες έμενε ανενεργός». «Το 2026 θα λειτουργήσουν οι πρώτες δύο επενδύσεις και θα αρχίσουν να γεμίζουν οι αποθήκες, έτσι ώστε η Ευρώπη να μπορεί να έχει προϊόντα που διακινούνται με ελληνικά τρένα», ανέφερε. Ο υπουργός εξήγησε ότι προτεραιότητα αποτελεί ο σιδηροδρομικός διάδρομος από το λιμάνι του Πειραιά έως τα βόρεια σύνορα, καθώς «αυτό δίνει στρατηγικό χαρακτήρα στη χώρα και την καθιστά απαραίτητο κρίκο του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών». Στο πεδίο των προαστιακών σιδηροδρόμων, ανακοίνωσε ότι ξεκινά ο νέος προαστιακός της Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα ενώνει τα δύο άκρα της πόλης με μέσα σταθερής τροχιάς, προωθείται ο Δυτικός Προαστιακός της Αττικής, μια νέα γραμμή που «θα διευκολύνει τις μετακινήσεις και θα αποσυμφορήσει την πρωτεύουσα» και συνεχίζονται οι σιδηροδρομικές συνδέσεις των λιμανιών Πάτρας, Πειραιά, Βόλου, Θεσσαλονίκης και Αλεξανδρούπολης. «Αυτοί οι έξι κόμβοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά μιας αναπτυξιακής πολιτικής για τη χώρα, με σαφή ευρωπαϊκή διάσταση», τόνισε, προσθέτοντας ότι «παρά τα προβλήματα συνεργασίας και αξιοπιστίας με την ιταλική πλευρά, η Ελλάδα προχωρά με ξεκάθαρο σχέδιο και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα». Κλείνοντας, ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε: «Το 2026 θα είναι η χρονιά που ο ελληνικός σιδηρόδρομος θα αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη τηλεδιοίκηση και σύγχρονα πρότυπα λειτουργίας. Αυτό δεν είναι απλώς τεχνολογική αναβάθμιση, είναι αλλαγή εποχής για τις μεταφορές στη χώρα».

Το 8ο Athens Investment Forum διοργανώνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) σε συνεργασία με τη Vertical Solutions SA. Το AIF έχει πλέον εδραιωθεί ως ένα από τα κορυφαία φόρουμ συνάντησης της επιχειρηματικής κοινότητας με την πολιτεία, αποτελώντας πλατφόρμα ουσιαστικής συνεργασίας και ανταλλαγής θέσεων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Το κορυφαίο επενδυτικό και οικονομικό συνέδριο της χώρας επιστρέφει φέτος με θέμα: «Η Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης – Ευκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο περιβάλλον». Στόχος του AIF είναι να αναδείξει τις προοπτικές και τις στρατηγικές που θα καθορίσουν τον ρόλο της Ελλάδας σε μια περίοδο έντονων διεθνών αλλαγών, προσφέροντας ένα σημείο συνάντησης για ηγετικά στελέχη, επενδυτές και φορείς λήψης αποφάσεων.

ΤΟ AIF τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του υπουργείου Ανάπτυξης, του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

