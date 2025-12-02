Quantcast
Α. Γεωργιάδης: Μήνυση σε χρήστη του X που τον κατηγόρησε για «λογοκλοπή» - Η ανάρτηση του υπουργού Υείας - Real.gr
real player

Α. Γεωργιάδης: Μήνυση σε χρήστη του X που τον κατηγόρησε για «λογοκλοπή» – Η ανάρτηση του υπουργού Υείας

15:01, 02/12/2025
Α. Γεωργιάδης: Μήνυση σε χρήστη του X που τον κατηγόρησε για «λογοκλοπή» – Η ανάρτηση του υπουργού Υείας

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αντέδρασε σε κατηγορίες χρήστη του X ότι έκανε λογοκλοπή στο νέο του βιβλίο με τίτλο Ρώμη, το οποίο παρουσίασε την Κυριακή (30/11).

Ο χρήστης, σε βάρος του οποίου ο κ. Γεωργιάδης υπέβαλε ήδη μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση, κατηγόρησε τον υπουργό ότι έκλεψε όσα έγραψε στο βιβλίο του από το βιβλίο της συγγραφέως Mary Beard.

Μάλιστα μέσω Twitter ειδοποίησε την κ. Beard να δει ότι έχει πέσει θύμα λογοκλοπής. Όπως έγραψε ο κ. Γεωργιάδης «ο χρήστης έκανε μένσιον την Mary Beard, μία από τις πιο διάσημες και έγκυρες συγγραφείς για την Ρωμαϊκή Ιστορία, και της είπε ότι εγώ έχω κάνει λογοκλοπή από το βιβλίο της». Η ίδια απάντησε λέγοντας ότι θα το δει με τον εκδοτικό της οίκο.

«Πού να ξέρει η κυρία ποιος είμαι εγώ, ότι το βιβλίο μου είναι από τα μαθήματα που παρέδιδα για χρόνια στην Ελληνική Αγωγή, ότι φυσικά δεν έχει καμία σχέση με το δικό της κλπ και τους είπε ότι θα το κοιτάξει» συνεχίζει στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης.

Όταν, δε, ο Άδωνις Γεωργιάδης ενημέρωσε τον εν λόγω χρήστη για τις νομικές κινήσεις του, ο «”γενναίος κύριος” διέγραψε τις αναρτήσεις του και είπε ότι έγινε παρεξήγηση και ότι δεν εννοούσε κάτι τέτοιο…».

«Και η ντροπή χάνει το νόημα της ορισμένες φορές από το μίσος και τα συμπλέγματα των πολιτικών μου αντιπάλων. Από την άλλη χαίρομαι για την αγάπη που μου δείχνετε οι πολλοί που με αγαπάτε και με εμπιστεύεστε και δεν θα με λυγίσουν οι λίγοι δειλοί και τοξικοί» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

 

 

 

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Πόσο δειλά ανθρωπάκια είναι τελικά όλοι αυτοί που μας βρίζουν;. Χθες ξαφνικά βλέπω έναν λογαριασμό τον @ebegleridis που έκανε μένσιον την @wmarybeard (μία από τις πιο διάσημες και έγκυρες συγγραφείς για την Ρωμαϊκή Ιστορία) και της είπε ότι εγώ έχω κάνει λογοκλοπή από το βιβλίο της. Πού να ξέρει η κυρία ποιος είμαι εγώ, ότι το βιβλίο μου είναι από τα μαθήματα που παρέδιδα για χρόνια στην @EllinikiAgogi ότι φυσικά δεν έχει καμμία σχέση με το δικό της κλπ και τους είπε ότι θα το κοιτάξει.

Το είδα όμως εγώ και τον ενημέρωσα ότι έδωσα εντολή στους δικηγόρους μου να του κάνουν μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση.

Και τί έκανε αυτός ο «γενναίος κύριος;»… Διέγραψε τις αναρτήσεις του και είπε ότι έγινε παρεξήγηση και ότι δεν εννοούσε κάτι τέτοιο….και η ντροπή χάνει το νόημα της ορισμένες φορές από το μίσος και τα συμπλέγματα των πολιτικών μου αντιπάλων.

Από την άλλη χαίρομαι για την αγάπη που μου δείχνετε οι πολλοί που με αγαπάτε και με εμπιστεύεστε και δεν θα με λυγίσουν οι λίγοι δειλοί και τοξικοί.

Το βιβλίο μου για την Ρώμη πάντως έχει τόσες προπαραγγελίες που εξαντλείται και η δεύτερη έκδοση. Όσοι το θέλετε μπορείτε να το παραγγείλετε εδώ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Έρευνα της βελγικής αστυνομίας για απάτη με κοινοτικά κονδύλια - Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μογκερίνι

Έρευνα της βελγικής αστυνομίας για απάτη με κοινοτικά κονδύλια - Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μογκερίνι

15:02 02/12
Δήμητρα Ματσούκα: Ένοχη για τρεις κατηγορίες - Ποια ποινή της επιβλήθηκε

Δήμητρα Ματσούκα: Ένοχη για τρεις κατηγορίες - Ποια ποινή της επιβλήθηκε

15:01 02/12
Αγρότες: Ενισχύονται τα μπλόκα σε δρόμους και τελωνεία - Έριξαν γάλα και άχυρο στην κεντρική πλατεία της Λάρισας - ΒΙΝΤΕΟ

Αγρότες: Ενισχύονται τα μπλόκα σε δρόμους και τελωνεία - Έριξαν γάλα και άχυρο στην κεντρική πλατεία της Λάρισας - ΒΙΝΤΕΟ

15:20 02/12
Συνελήφθη οδηγός μηχανής στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης - Έτρεχε με 179 χλμ

Συνελήφθη οδηγός μηχανής στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης - Έτρεχε με 179 χλμ

15:03 02/12
Α. Γεωργιάδης: Μήνυση σε χρήστη του X που τον κατηγόρησε για «λογοκλοπή» - Η ανάρτηση του υπουργού Υείας

Α. Γεωργιάδης: Μήνυση σε χρήστη του X που τον κατηγόρησε για «λογοκλοπή» - Η ανάρτηση του υπουργού Υείας

15:01 02/12
Ευγένιος Λαμπρινάκος: Μοναχός έγινε ο ηθοποιός από το «Καλημέρα Ζωή» και τις «7 θανάσιμες πεθερές»

Ευγένιος Λαμπρινάκος: Μοναχός έγινε ο ηθοποιός από το «Καλημέρα Ζωή» και τις «7 θανάσιμες πεθερές»

15:15 02/12
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιες καταθέσεις διαβιβάζονται στη δικαιοσύνη - Τι ζητά η ΝΔ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιες καταθέσεις διαβιβάζονται στη δικαιοσύνη - Τι ζητά η ΝΔ

15:01 02/12
«Παγωμένο Φεγγάρι» στις 5 Δεκεμβρίου: Ποια ζώδια ευνοούνται από την τελευταία πανσέληνο του 2025

«Παγωμένο Φεγγάρι» στις 5 Δεκεμβρίου: Ποια ζώδια ευνοούνται από την τελευταία πανσέληνο του 2025

15:02 02/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved