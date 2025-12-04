Αχτσιόγλου στον Realfm 97,8: «Χθες πράγματι έδειξε ο Αλέξης Τσίπρας ότι έχει πρόθεση να αναλάβει πρωτοβουλίες» - Real.gr

Στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου.

Μιλώντας για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και την παρουσίαση χθες στο Παλλάς, η κ. Αχτσιόγλου είπε:

«Θεωρώ ότι και το βιβλίο και η ομιλία του ίδιου έθεσαν τα γεγονότα αυτά τα κρίσιμα σε μία σωστή βάση. Ήταν αναγκαίο και αυτό φάνηκε και από τον ρυθμό των πωλήσεων του βιβλίου ότι και οι πολίτες το είχαν δηλαδή ανάγκη να διαβάσουν για όλη αυτή την κρίσιμη περίοδο, όπως αποτυπώνεται από τον Αλέξη Τσίπρα, με έναν τρόπο που είναι πέρα από την προπαγάνδα και από μια εικόνα από μία κυρίαρχη αφήγηση που έχει κατά κύριο λόγο δημιουργήσει η ΝΔ για την περίοδο εκείνη. (…) Νομίζω πως από αυτή την άποψη και το βιβλίο το ίδιο είναι χρήσιμο και η συζήτηση που έγινε χθες ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμη».

«Τώρα αντικειμενικά θα υπήρχε μία πολιτική τοποθέτηση. Αυτό ήταν γνωστό και πράγματι έδειξε ο Αλέξης Τσίπρας ότι έχει πρόθεση να αναλάβει πρωτοβουλίες, να κινηθεί το επόμενο διάστημα», υπογράμμισε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

Για το ενδεχόμενο συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα η Έφη Αχτσιόγλου ανέφερε ότι «πολιτικά, προγραμματικά τα ζητήματα που έθεσε στις αδρές γραμμές στην ομιλία του – δεν ήταν λεπτομερής- νομίζω ότι δύσκολα κάποιος πολιτικός ο οποίος κινείται στον προοδευτικό χώρο ή τον αριστερό χώρο θα μπορούσε να διαφωνήσει».

Και συνέχισε: «Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη νομίζω ότι επίσης από τη δική μας πλευρά τουλάχιστον έχουμε τονίσει την ανάγκη της διαμόρφωσης ενός πολιτικού μετώπου. Δηλαδή να υπάρξει μία συσπείρωση και μία ενότητα των δυνάμεων διότι όντως αυτή τη στιγμή ο χώρος της Κεντροαριστεράς είναι κατακερματισμένος και όντως δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο κύριο αίτημα που διατυπώνεται από τους πολίτες να διαμορφωθεί μία προοπτική για την εφαρμογή μίας άλλης πολιτικής στο σήμερα και όχι σε κάποιο πολύ απώτερο μέλλον. Άρα σε αυτή την ανάγκη αναδιαμόρφωσης του σκηνικού δεν θα μπορούσε κανείς να διαφωνήσει».

«Υπάρχει ένα πολιτικό σκηνικό σήμερα διαμορφωμένο. Αντικειμενικά αν το δει κανείς υπάρχει πολυκερματισμός και πολυδιάσπαση. Υπάρχουν σχηματισμοί διάσπαρτοι που κανένας από μόνος του δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο αίτημα να υπάρξει μία ισότιμη, ας το πω έτσι, αντιπαράθεση με τη ΝΔ. Έχω πει και εγώ, έχει πει και ο Αλέξης Χαρίτσης πως αυτό πρέπει να αλλάξει. Και για να αλλάξει χρειάζεται ενότητα και συσπείρωση και στο βαθμό που οι πολιτικοί σχηματισμοί δεν ανταποκρίνονται σε αυτή την ανάγκη πράγματι βρίσκονται πίσω από το αίτημα των πολιτών. Αυτό το πρόβλημα το έχουμε διαπιστώσει. Δεν το ακούσαμε, δηλαδή, για πρώτη φορά χθες. Το έχουμε επισημάνει και εμείς», είπε η Έφη Αχτσιόγλου.

«Από τη δική μας πλευρά εμείς έχουμε απευθύνει ένα κάλεσμα σε όλο τον προοδευτικό χώρο για να υπάρξει ένα τέτοιο μέτωπο. Επομένως θα έλεγα ότι στο πολιτικό σκέλος η κριτική είναι αντικειμενική. Υπάρχουν αντικειμενικά δεδομένα: κατακερματισμός, η ανάγκη που υπάρχει από τους πολίτες και από εκεί και πέρα θα δούμε πως οι εξελίξεις και η ανταπόκριση των σχηματισμών και των προσώπων που τα υπηρετούν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στο αίτημα των πολιτών», τόνισε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

«Χθες ακούσαμε ένα πολιτικό πλαίσιο και ακούσαμε και τις προθέσεις του Αλέξη Τσίπρα. Για το πολιτικό πλαίσιο σας είπα ότι δύσκολα θα μπορούσε να διαφωνήσει κανείς τουλάχιστον στο επίπεδο των γενικών αρχών όπως ετέθησαν χθες. Για την αναγνώριση του προβλήματος επίσης δεν διαφωνούμε. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε επισημάνει. Τώρα οι κινήσεις που θα κάνει ο ίδιος προφανώς θα μας απασχολήσουν, προφανώς μας αφορούν εφόσον έχουν ακριβώς ως σκοπό την αναδιάταξη του σκηνικού στην Κεντροαριστερά για να μπορέσει να υπάρξει αντίπαλο μέτωπο στη ΝΔ, ουσιαστικό, δηλαδή αποτελεσματικό, να μπορεί να αντιπαρατεθεί για το ενδεχόμενο διακυβέρνησης. Τις κινήσεις του όμως θα τις αξιολογήσουμε πολιτικά δηλαδή με ποιες προγραμματικές αιχμές τοποθετείται πια επί του συγκεκριμένου και συλλογικά όχι ατομικά», εξήγησε η Έφη Αχτσιόγλου.

Σε ερώτηση για τα όσα γράφει στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας ότι πρότεινε στην Έφη Αχτσιόγλου να αναλάβει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και εκείνη αρνήθηκε, η βουλευτής της Νέας Αριστεράς ανέφερε: «Εκείνη τη στιγμή η πολιτική μου εκτίμηση – πολιτικά εκτίμησα τα δεδομένα- ήταν ότι δεν θα έπρεπε να προχωρήσουμε έτσι. Και το εκτίμησα έτσι πολιτικά διότι κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να παραιτηθεί ο Αλέξης Τσίπρας τότε, ούτε και αργότερα. Θεωρώ ότι μια τέτοια ενέργεια, μια τέτοια εξέλιξη είτε ήμουν εγώ μπροστά είτε κάποιος άλλος περισσότερο θα έδινε ένα σήμα αποδιοργάνωσης του χώρου παρά ένα σήμα ανανέωσης ή ανασυγκρότησης του χώρου και επίσης θεώρησα επειδή σοβούσε μία εσωκομματική κρίση έντονη (…) μια τέτοια εξέλιξη περισσότερο θα βάθαινε αυτή τη κρίση παρά θα την βοηθούσε να την υπερκεράσουμε. Είχαμε μία διαφορετική πολιτική αντίληψη. Αυτή ήταν η δική μου θέση και έτσι προχωρήσαμε».

«Σε όλη την πορεία μου και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου της εσωκομματικής υποστήριξα με κάθε τρόπο το έργο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που είχε πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα μπορούσα να κάνω και αλλιώς το ένιωθα και εξακολουθώ να το νιώθω και ως δικό μου προσωπικό έργο και έκανα την επιλογή επειδή ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ορθώς, ήθελε να μείνει ουδέτερος να μην ακολουθήσω τον δρόμο που ακολουθούσε ο αντίπαλος μου (…) της εργαλειοποίησης του ιδίου του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν μια επιλογή σεβασμού αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω πως ήταν σαφές πως το έργο της κυβέρνησης και το έργο του Αλέξη Τσίπρα το υποστήριξα θερμά», κατέληξε η Έφη Αχτσιόγλου.