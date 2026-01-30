Αδ. Γεωργιάδης: «Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε μήνυση εναντίον μου» - Τι απαντά ο υπουργός Υγείας - Real.gr

Με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκάλυψε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατέθεσε μήνυση εναντίον του στο ΑΤ Εξαρχείων χθες, δέκα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα.

Πιο συγκεκριμένα, ο υπουργός αναφέρει στην ανάρτησή του: «Πριν από λίγο πληροφορήθηκα ότι χθες στις 12 παρά 10 το βράδυ προσήλθε στο Α. Τ Εξαρχείων η κυρία πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και κατέθεσε εις βάρος μου μήνυση με υπόμνημα 39 σελίδων για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση για όσα της είπα στη Βουλή στις 29 Οκτωβρίου. Είναι η ομιλία μου που την αποκάλεσα απαίσια γυναίκα, μεταξύ πολλών άλλων».

Και προσθέτει: «Το ότι 12 παρά 10 το βράδυ η κυρία Πρόεδρος δεν είχε να κάνει τίποτα καλύτερο παρά να ασχοληθεί με τη δική μου μήνυση, με τιμά ιδιαιτέρως».

«Αντιλαμβάνομαι τον τρόμο που σας έχει προκαλέσει το κόμμα Καρυστιανού, γιατί είναι προφανές ότι όταν θα αρχίσει να μετριέται δημοσκοπικά, θα εξαφανίσει και την Πλεύση Ελευθερίας και εσάς προσωπικά», τονίζει στην ανάρτησή του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

