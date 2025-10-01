Αδ. Γεωργιάδης: Δωρεάν ραντεβού με ιατρό του ΕΣΥ εντός τριημέρου - Real.gr

Online η νέα πλατφόρμα του Υπουργείου

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Online βρίσκεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να κλείνουν άμεσα και δωρεάν ραντεβού με ιατρούς όλων των ειδικοτήτων σε νοσοκομεία του ΕΣΥ. Στο ζήτημα αναφέρθηκε από τη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας για τη “σημαντικότερη ίσως μεταρρύθμιση” που βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών. Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη οι ασθενείς θα εξετάζονται από τον ιατρό της επιλογής τους σε 3 ημέρες αντί 3 μήνες που είναι ο μέσος όρος αναμονής σήμερα. “Μαθαίνω ότι τα τηλέφωνα στο 1566 του Υπουργείου Υγείας έχουν πάρει “φωτιά” ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης.

“Από σήμερα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα http://findmydoctors.gov.gr ή μέσω του my health app ή μέσω του δωρεάν τηλεφωνικού αριθμού του Υπουργείου Υγείας 1566, οι συμπολίτες μας μπορούν να κλείσουν ραντεβού με γιατρό κάθε ειδικότητας δωρεάν, σε κάθε Νοσοκομείο του ΕΣΥ” είπε αρχικά ο υπουργός για να προσθέσει πως για την καλύτερη εξυπηρέτηση στα 3 εκατ. ραντεβού που ήδη υπήρχαν προστέθηκαν άλλα 7 εκατ.

Πέραν αυτών, ο κ. Γεωργιάδης απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Πέτρου Παππά προσκόμισε στοιχεία που δείχνουν σημαντική μείωση στις λίστες χειρουργείων. “Αρχές Ιανουαρίου 2024 υπήρχαν στις λίστες χειρουργείων 88 χιλ περιπτώσεις με αναμονές άνω των 4 μηνών. Με τ απογευματινά χειρουργεία ρίξαμε την λίστα στις 31 χιλ. Άρα πάνω από 50 χιλ συμπολίτες που περίμεναν αρκετό χρόνο πλέον έχουν χειρουργηθεί ενώ οι υπόλοιποι περιμένουν λιγότερο. Άρα μειώσαμε αρκετά τις λίστες αναμονής με τα απογευματινά χειρουργεία” είπε ο κ. Γεωργιάδης για να προσθέσει σε άλλο σημείο : “Όταν ανέλαβα στις αρχές 2024 είχαμε αναμονές για τα ψυχρά χειρουργεία από το 2017. Υπήρχαν συμπολίτες μας που περίμενε 7 χρόνια. Σήμερα ξέρετε ποια είναι η αναμονή; Ο αρχαιότερος στην λίστα αναμονής είναι του Δεκεμβρίου 2024. Αυτά τα στοιχεία σας δείχνουν ότι το ΕΣΥ καταρρέει; Το ΕΣΥ πάει καλύτερα”.

Απαντώντας δε στο σχόλιο του κ. Παππά αναφορικά με την κατάσταση στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης είπε: “Το Παπανικολάου το παραλάβαμε με 1500 ιατρούς και σήμερα είναι στους 2.000. Από το ταμείο Ανάκαμψης φτιάξαμε τμήμα ανοσοθεραπείας. Από το ΕΣΠΑ του δώσαμε άλλα 40 εκατ. ευρώ για έργα. Συνολικά έχει 45 εκατ. ευρώ για έργα ενώ ο ετήσιος προϋπολογισμός αυξήθηκε κατά 70%. Θα παραδώσουμε το νοσοκομείο καινούριο, θα αστράφτει”.