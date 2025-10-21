Άδ. Γεωργιάδης: Φέρνουμε ρυθμίσεις αυτονόητες, λύνουμε προβλήματα - Real.gr

"Πυρά" από αντιπολίτευση για συστηματική απαξίωση του ΕΣΥ.

«Το μεγάλο όραμα μας για την υγεία είναι να λύσουμε τα προβλήματα των ανθρώπων για να κάνουν τη δουλειά τους ευκολότερα», ανέφερε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στη συζήτηση του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας», στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Το νομοσχέδιο είναι ερανιστικό και στα 110 άρθρα που περιλαμβάνει, ρυθμίζει μια σειρά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία και στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της φαρμακευτικής δαπάνης, στους εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου Υγείας, στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών, στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, καθώς και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στην επικαιροποίηση του πλαισίου λειτουργίας των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας και των ιδιωτικών κλινικών.

Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε λοιπόν στην κριτική που διατύπωσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πως αντί η κυβέρνηση να φέρει μια σοβαρή και ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση για την αναβάθμιση του ΕΣΥ, τελικά φέρνει μια πανσπερμία διατάξεων, που κάποιες από αυτές είναι σωστές αλλά πολλές είναι πελατειακού χαρακτήρα και είναι αποσπασματικές.

Με το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων παρέχεται η δυνατότητα και σε επικουρικούς γιατρούς, καθώς και σε γιατρούς ΤΟΜΥ και Μονάδων Ψυχικής Υγείας, να ασκούν ιδιωτικό έργο. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα παράτασης της παραμονής στο ΕΣΥ, γιατρών που οδεύουν προς συνταξιοδότηση το 2025 και το 2026, για να καλυφθούν πιεστικές ανάγκες στα νοσοκομεία.

Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας εξωτερικών παραρτημάτων των νοσοκομείων του ΕΣΥ για τη στέγαση εξωτερικών ιατρείων και Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, «παρέχεται η δυνατότητα στα νοσοκομεία του ΕΣΥ να εγκαθιστούν τις υπηρεσίες τους σε εξωτερικά παραρτήματα, προκειμένου να διαχειρίζονται περιστατικά που δεν απαιτούν πλήρη νοσοκομειακή υποδομή, με στόχο να αποφορτιστεί η λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων σε καθημερινή βάση και σε περιόδους εφημερίας».

«Δεν είναι το νομοσχέδιο που έφτιαξε ο Γεωργιάδης. Μιλάγαμε επί σειρά μηνών με όλους τους εμπλεκόμενους στην υγεία, μας εξηγούσε ο κάθε κλάδος ποια είναι τα αιτήματά τους, που τα ζητάνε από τους υπουργούς Υγείας δέκα, δεκαπέντε, είκοσι χρόνια. Τα βάλαμε σε μια σειρά και έχουμε κάνει το νομοσχέδιο», είπε ο υπουργός Υγείας και σημείωσε ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αυτού είναι «ρυθμίσεις αυτονόητες». Ο κ. Γεωργιάδης ήταν δηκτικός και στην συνολική κριτική περί συστηματικής απαξίωσης του ΕΣΥ από την κυβέρνηση: «Ξέρετε κάτι; Αυτή η κασέτα που παίζεται αρχίζει να έχει κάθε μέρα ολοένα και μικρότερο ακροατήριο. Γιατί βλέπετε πάρα πολύ καθαρά ότι και στις δημοσκοπήσεις η υγεία, ως θέμα, πέφτει και τα ηλεκτρονικά ραντεβού που εφαρμόσαμε πάνε μια χαρά. Πρέπει να ενημερώσω το Σώμα ότι με το 1566 κλείστηκαν μέχρι σήμερα που μιλάμε, έχουν κλεισθεί 600.000 ραντεβού, 400.000 μόνο σε νοσοκομεία». Το 1566, πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας, αφαίρεσε την δουλειά των ιδιωτικών εταιρειών με τα τετραψήφια νούμερα. «Τα δωρεάν ραντεβού στα νοσοκομεία και τα δωρεάν ραντεβού σε γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, αποτελούν δώρο στους ιδιώτες; Μπορεί κάποιος να μου το εξηγήσει από εσάς, με απλά λόγια για να το καταλάβω;», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.

«Το νομοσχέδιο έρχεται να δώσει λύσεις σε πολλά επιμέρους ζητήματα του χώρου της υγείας, αξιοποιώντας πραγματικά δεδομένα, την εμπειρία από προηγούμενες παρεμβάσεις και βέβαια τον κοινό νου», δήλωσε η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας Τζίνα Οικονόμου. Η βουλευτής, αναφερόμενη στη ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα και σε επικουρικούς γιατρούς, καθώς και σε γιατρούς ΤΟΜΥ και Μονάδων Ψυχικής Υγείας να ασκούν ιδιωτικό έργο, είπε ότι είναι ένα σημαντικό μέτρο που έρχεται σε συνέχεια παρόμοιας νομοθετικής ρύθμισης της κυβέρνησης για τους κλάδους των γιατρών του ΕΣΥ. «Πρόκειται για ένα ουσιαστικό κίνητρο παραμονής των ειδικευμένων γιατρών στο σύστημα, ανεξάρτητα από τη θέση που έχουν και το νομικό καθεστώς της απασχόλησής τους. Επί της ουσίας, είναι ένα οικονομικό αλλά και ένα επιστημονικό κίνητρο για τη διατήρηση εντός του συστήματος του ιατρικού προσωπικού», σημείωσε η κ. Οικονόμου.

H δημόσια υγεία χρειάζεται μακρόπνοη στρατηγική και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις, ανέφερε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Ιωάννης Τσίμαρης, ο οποίος διαπίστωσε ότι το νομοσχέδιο δεν εισάγει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις αλλά τεχνικές και διοικητικές ρυθμίσεις χωρίς μεταρρυθμιστικό βάθος. Ο βουλευτής είπε ότι σε αρκετές διατάξεις είναι οι ίδιες οι αρχές που αξιολογούν το έργο τους, κάτι που υπονομεύει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεση του ΠΑΣΟΚ στην επέκταση του ιδιωτικού έργου στους γιατρούς του ΕΣΥ, γιατί είναι πρόβλεψη που εντείνει τις ανισότητες και αποδυναμώνει το δημόσιο χαρακτήρα της υγείας. Επικαλέστηκε επίσης στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τα οποία οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ελλάδα φθάνουν το 39% του συνόλου, έναντι 15% στην ΕΕ και κατηγόρησε την κυβέρνηση πως αντί να μειώνει την ιδιωτική δαπάνη, τη μεταθέτει στα νοικοκυριά.

«Το νομοσχέδιο εμπεριέχει πολλές φωτογραφικές διατάξεις που έρχονται προς ψήφιση με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση πελατειακών γραμματίων και εν γένει την εξυπηρέτηση αμιγώς κομματικών αναγκών για να εδραιωθεί τελικά το γαλάζιο ημέτερο βαθύ κράτος», είπε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση για συνεχή απαξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υπεραμύνθηκε «ενός εθνικού συστήματος υγείας, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και με καλές αμοιβές και όχι ενός ΕΣΥ που θα είναι ο προθάλαμος του ιδιωτικού ιατρείου του κάθε γιατρού».

Είναι ένα νομοσχέδιο πλήρως ευθυγραμμισμένο με την πολιτική ενίσχυσης της επιχειρηματικής δράσης του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα της υγείας, ανέφερε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης. Ο βουλευτής ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η αξιολόγηση των νοσοκομείων και των διοικήσεών τους θα γίνεται με το κριτήριο της σχέσης κόστους- οφέλους, με το κριτήριο της αύξησης των εσόδων και όχι με κριτήριο την πλήρη κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Αντίθετος δήλωσε ο κ. Λαμπρούλης με την επέκταση της δυνατότητας ταυτόχρονης απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα γιατρών του ΕΣΥ και κατήγγειλε ότι γενικεύεται το εργασιακό καθεστώς, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, με δελτία παροχής υπηρεσιών.

Ο εξορθολογισμός που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση σημαίνει, στην πραγματικότητα, υποχρηματοδότηση, υποβάθμιση και ιδιωτικοποίηση της υγείας, ανέφερε η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου και πρόσθεσε ότι το νομοσχέδιο αποτελείται από ένα σύνολο από ανεπαρκή μέτρα, τα οποία αποδυναμώνουν το δημόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ, υπηρετώντας την πάγια κυβερνητική τακτική. «Ενισχύεται η γραφειοκρατία, ευνοείται ο κομματικός έλεγχος και προκρίνονται προσωρινές λύσεις, αντί για δημιουργία οργανωμένου και ισχυρού δημόσιου συστήματος υγείας», είπε η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης.

Ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς Οζγκιούρ Φερχάτ, είπε ότι πίσω από τη ρητορική της αναβάθμισης και της ευελιξίας, κρύβεται μια συνολική πολιτική κατεύθυνση νεοφιλελεύθερης αποδόμησης του δημόσιου χαρακτήρα της υγείας. «Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που όχι μόνο δεν ενισχύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά το μετασχηματίζει σταδιακά σε ημιαγορά υπηρεσιών, όπου η υγεία παύει να είναι κοινωνικό δικαίωμα και γίνεται εμπορεύσιμο αγαθό», είπε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

Η κυβέρνηση παρουσιάζει ένα κείμενο ως ενίσχυση του ΕΣΥ, είπε η ειδική αγορήτρια της «Νίκης» Ασπασία Κουρουπάκη. Όπως κατήγγειλε όμως, αυτό που προωθεί το υπουργείο Υγείας είναι μια νομοθέτηση που «χαλαρώνει κανόνες, διογκώνει τη διακριτική ευχέρεια και αφήνει τη λογοδοσία για αργότερα». Δεν αρνούμαστε την ανάγκη αλλαγών, είπε η βουλευτής της «Νίκης». Αρνούμαστε να ψηφίσουμε ρυθμίσεις που γεννούν σκιές εκεί όπου χρειάζονται δεσμευτικοί κανόνες. «Η κατεύθυνση που σπρώχνει ειδικευόμενους να συμπληρώνουν εισοδήματα εκτός δημοσίου, υπονομεύει το δημόσιο ΕΣΥ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το δαιδαλώδες αυτό νομοσχέδιο, με τις δεκάδες ρυθμίσεων, τιτλοφορείται ως ενίσχυση της δημόσιας υγείας, αλλά στην πραγματικότητα περιλαμβάνει αποσπασματικές διευθετήσεις και όχι έναν συγκροτημένο, κοστολογημένο και υλοποιήσιμο σχεδιασμό», είπε ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας Σπύρος Μπιμπίλας και σημείωσε: «Πρόκειται για μία ακόμα ρύθμιση βιτρίνας, η οποία δεν απαντάει σοβαρά στις δομικές ανεπάρκειες του συστήματος, που όλοι τις παραδέχονται, χωρίς να αρνούμαστε βέβαια ότι υπάρχουν και κάποιες θετικές ρυθμίσεις».

ΑΠΕ-ΜΠΕ