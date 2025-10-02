Quantcast
Αδ. Γεωργιάδης για Πάνο Ρούτσι: «Υπάρχει σταθερά δύναμη του ΕΚΑΒ κοντά του...» - Real.gr
12:10, 02/10/2025
Αναλυτικά η ανάρτηση του Αδωνι Γεωργιάδη για τον Πάνο Ρούτσι:

«Χθες ο απεργός πείνας κ. Ρούτσι, αναφέρθηκε ότι αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία. Λόγω της αδιαθεσίας του αυτής μεταφέρθηκε σε… ξενοδοχείο….  σήμερα στην εκπομπή του @ArisPortosalte ξεκαθάρισα ως Υπουργός Υγείας της Ελληνικής Δημοκρατίας ότι: α) όταν αισθανόμαστε αδιαθεσία μετά μάλιστα από 17 μέρες απεργία πείνας δεν πάμε σε ξενοδοχείο αλλά σε νοσοκομείο. Όσοι συμβουλεύουν τον κ. Ρούτσι να αρνείται επανειλλημένως και καθημερινώς τις προσφερόμενες από το ΕΚΑΒ εξετάσεις του, αναλαμβάνουν και την ποινική ευθύνη εάν πάθει κάτι η υγεία του. Σήμερα ενημέρωσα το κοινό ότι, υπάρχει σταθερά δύναμη του ΕΚΑΒ κοντά του, για παν ενδεχόμενο και ότι ο ίδιος σταθερά αρνείται τις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ. Τον παρακαλώ να μας επιτρέψει να του κάνουμε όλες τις ενδεδειγμένες εξετάσεις ώστε να ξέρουμε καλά σε τί κατάσταση είναι η υγεία του και να τον συμβουλέψουν οι γιατροί μας σωστά.»

 

