Αδ. Γεωργιάδης για την επίσκεψή του στο «Γ. Γεννηματάς»: Την ώρα που μου επιτίθενται οι συνδικαλιστές της Αριστεράς, μία ασθενής είναι ευχαριστημένη από την δουλειά μου - Real.gr

Αδ. Γεωργιάδης για την επίσκεψή του στο «Γ. Γεννηματάς»: Την ώρα που μου επιτίθενται οι συνδικαλιστές της Αριστεράς, μία ασθενής είναι ευχαριστημένη από την δουλειά μου
Αδ. Γεωργιάδης για την επίσκεψή του στο «Γ. Γεννηματάς»: Την ώρα που μου επιτίθενται οι συνδικαλιστές της Αριστεράς, μία ασθενής είναι ευχαριστημένη από την δουλειά μου

00:09, 17/01/2026
Αδ. Γεωργιάδης για την επίσκεψή του στο «Γ. Γεννηματάς»: Την ώρα που μου επιτίθενται οι συνδικαλιστές της Αριστεράς, μία ασθενής είναι ευχαριστημένη από την δουλειά μου

Βίντεο από την επίσκεψή του στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» δημοσίευσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας δύο διαφορετικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της παρουσίας του εκεί.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται, αφενός, η στιγμή που ομάδα συνδικαλιστών τον αποδοκιμάζει, και αφετέρου, η στιγμή όπου μια ασθενής του νοσοκομείου τον πλησιάζει για να του εκφράσει ευχαριστίες για το έργο του στο υπουργείο Υγείας.

Ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε στην ανάρτησή του ότι, ενώ κάποιοι τον κατηγορούσαν, η ασθενής αντέδρασε υπερασπιζόμενη τον ίδιο, εκφράζοντας δημόσια την ικανοποίησή της για τις ενέργειές του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Δείτε το βίντεο της χρονιάς!!! Είμαι στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» προσκεκλημένος της κ. Ματίνας Παγώνη (παρεπιπτόντως η κλινική της είναι σε άριστη κατάσταση) την ώρα που κόβουμε την πίτα έρχονται οι γνωστοί συνδικαλιστές της Αριστεράς, από την «Συμμορία της μιζέριας» με τα γνωστά τους συνθήματα για την πλουτοκρατία. Ψύχραιμος τους πλησιάζω για τα χρόνια πολλά, δίνω το χέρι μου και αρνούνται να με χαιρετήσουν διότι είμαστε κατά τη γνώμη τους εχθροί. Την ώρα που με κατηγορούν εμφανίζεται μία ασθενής η οποία κυριολεκτικά τους επιτίθεται, διότι με κατηγορούν ενώ η ασθενής είναι εξαιρετικά ευχαριστημένη από τη δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας. Προβλέπω νέα κλάματα στην Αριστερά…»

 

 


 

Αδ. Γεωργιάδης για την επίσκεψή του στο «Γ. Γεννηματάς»: Την ώρα που μου επιτίθενται οι συνδικαλιστές της Αριστεράς, μία ασθενής είναι ευχαριστημένη από την δουλειά μου

Αδ. Γεωργιάδης για την επίσκεψή του στο «Γ. Γεννηματάς»: Την ώρα που μου επιτίθενται οι συνδικαλιστές της Αριστεράς, μία ασθενής είναι ευχαριστημένη από την δουλειά μου

00:09 17/01
