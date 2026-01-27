Αδ. Γεωργιάδης για το δυστύχημα στη Ρουμανία: Οι τρεις τραυματίες έχουν συνείδηση, είμαστε σε επαφές με τις Αρχές - Real.gr

Ο υπουργός Υγείας τόνισε πως και οι τρεις έχουν τις αισθήσεις τους, ενώ το υπουργείο είναι σε συνεχείς επαφές με τις ρουμανικές αρχές για να παράσχει όποια βοήθεια χρειαστεί.

Η ανάρτηση Γεωργιάδη για το δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

«Από την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, επικοινώνησα με τις Ρουμανικές Αρχές και συγκεκριμένα με τον ομόλογό μου Υπουργό Υγείας της Ρουμανίας κ. Alexandru Rogobete και με τον Υφυπουργό Διαχείρισης Κρίσεων κ. Raed Arafat. Οι τρεις τραυματίες έχουν συνείδηση και αυτή την στιγμή μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα. Περισσότερες πληροφορίες για την υγεία τους θα έχουμε σε λίγη ώρα. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε κάθε είδους βοήθεια που θα χρειαστεί ή να τους μεταφέρουμε στην Ελλάδα εάν αυτό κρίνουν οι γιατροί. Έχουμε αρίστη συνεργασία με τις Ρουμανικές Αρχές, τις οποίες και ευχαριστούμε.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια και τη μεγάλη μου θλίψη στις οικογένειες των θυμάτων και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ για το τραγικό αυτό δυστύχημα».