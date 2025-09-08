Αδ. Γεωργιάδης: Η ΕΔΕ για το ΚΥ Αίγινας στρέφεται κατά όποιου ευθύνεται για την απουσία ασθενοφόρου όταν χρειάστηκε - Real.gr

Ο υπουργός Υγείας έδωσε διευκρινίσεις για την απουσία οδηγού ασθενοφόρου στην Αίγινα που προκάλεσε τον θάνατο 79χρονης. '

«Η ΕΔΕ που έχει διαταχθεί για την απουσία οδηγού ασθενοφόρου στο ΚΥ της Αίγινας, που αναδείχθηκε με το περιστατικό που έχασε την ζωή της η 79χρονη, δεν έχει γίνει για να καταλογιστούν ευθύνες στους οδηγούς, αλλά για όποιον φέρει ευθύνη». Αυτό διευκρίνισε ο υπουργός Υγείας ‘Αδωνις Γεωργιάδης απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς Νάσου Ηλιόπουλου.

Ο υπουργός, ανέφερε ότι αναμένει να λάβει το πόρισμα της ΕΔΕ εντός της εβδομάδας και ξεκαθάρισε πως «δεν κάναμε ΕΔΕ για να τιμωρήσουμε τους οδηγούς του ασθενοφόρου, αλλά για την διερεύνηση του περιστατικού. Εγώ δεν προδικάζω το αποτέλεσμα της ΕΔΕ, ούτε λέω ότι οι ποινές θα είναι στους οδηγούς ή μόνο σε αυτούς. Η ευθύνη μπορεί να είναι στον πρόεδρο του ΚΥ ή σε μέλη του ΔΣ ή σε άλλον… και οι ποινές θα καταλογιστούν σε όποιον διαπιστωθεί ότι είχε την ευθύνη. Το ποιος ευθύνεται θα το λέει το πόρισμα της ΕΔΕ, που θα το ανακοινώσω και εγώ θα το υιοθετήσω»

Ο κ. Γεωργάδης απέρριψε τον ισχυρισμό του βουλευτή ότι η διαταγή του για ΕΔΕ είχε ως στόχο τον εκφοβισμό του οποιουδήποτε, αλλά «να δούμε τι πήγε στραβά και δεν υπήρχε ασθενοφόρο»

Ο υπουργός Υγείας, είπε ότι το 2024 στην πλατφόρμα για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού Υγείας, είχαν εκδηλώσει πράγματι ενδιαφέρον για το ΚΥ Αίγινας τρείς οδηγοί ασθενοφόρου. Επικοινωνήσαμε και με τους τρείς από τις αρχές Ιουνίου και όχι τώρα για την κάλυψη θέσεων, αλλά απέσυραν το ενδιαφέρον τους, καθώς είχαν βρει αλλού εργασία. Έτσι δεν υπήρχε και δεν υπάρχει και σήμερα κανένας ενδιαφερόμενος για να προσληφθεί στο ΚΥ Αίγινας και πρόσθεσε ότι «και σήμερα, εάν ένας μας πάρει τηλέφωνο και μας πεί ότι θέλει να προσληφθεί, είτε ως επικουρικός, είτε με μπλοκ, αύριο θα προσληφθεί. Επίσης, έχουμε κάνει πρόσκληση για την πρόσληψη μόνιμου οδηγού ασθενοφόρου για το νησί, αλλά δεν έχουμε και πάλι κανένα ενδιαφέρον. Έχουμε εξαντλήσει όλους τους τρόπους πρόσληψης για να αυξήσουμε τον αριθμό των οδηγών ασθενοφόρου, αλλά δεν έχουμε ανταπόκριση».

Αναφορικά με τις βάρδιες και τον αριθμό οδηγών ασθενοφόρου στο νησί, ο κ. Γεωργιάδης είπε πως πράγματι οι τρείς οδηγοί που υπηρετούν για να καλυφθεί η 24ωρη βάρδια θα πρέπει να εργάζονται όλες στις ημέρες χωρίς ρεπό και άδεια. Όμως, πρόσθεσε, επειδή υπάρχει αυτή η έλλειψη, υπάρχουν κάποιες βάρδιες που βγαίνουν που είναι «οn call», δηλαδή χωρίς υποχρέωση παρουσίας στο ΚΥ, αλλά να έχουν ανοιχτό το τηλέφωνό τους για να πάνε στο ΚΥ όταν χρειαστεί. Οι τρεις οδηγοί θα έπρεπε να είχαν ανοικτά τα κινητά τους εκείνη την μέρα. Όπως έγινε με το άλλο περιστατικό στο Μοναστήρι που μια γυναίκα έβγαλε τον ώμο της και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο ΚΥ. Ασχέτως εάν μέχρι να φτάσει ο οδηγός με το ασθενοφόρο, είχε πάει το περιπολικό της Αστυνομίας και την είχε μεταφέρει.

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος ανέφερε ότι με τρεις οδηγούς οι βάρδιες δεν βγαίνουν. Χρειάζονται τουλάχιστον πέντε να είναι οι οδηγοί. Κανένας από τους τρεις οδηγούς δεν είχε βάρδια εκείνη την ημέρα. Οn call υπηρεσίες δεν υπάρχουν στη σύμβαση εργασίας. ‘Αλλο πρόσθεσε «εάν θέλετε να εργάζονται οι εργαζόμενοι 16ωρα σαν τον οδηγό που στούκαρε το λεωφορείο του ΟΑΣΑ». Ο κ. Ηλιόπουλος ρώτησε τον υπουργό πόσες αλήθεια είναι οι ημέρες άδειας που οφείλονται στον κάθε έναν από αυτούς τους τρείς οδηγούς και τι θα συμβεί εάν ένας εξ αυτών δεν πρέπει να οδηγεί γιατί πρέπει να πάρει το ρεπό και την άδειά του και τρακάρει» Συνεπώς, τόνισε ο βουλευτής, «ποινές στους οδηγούς δεν θα πρέπει να υπάρξουν», καθώς δεν στηρίζονται πουθενά, ούτε στην λογική, ούτε στους νόμους, ούτε στην σύμβαση εργασίας που έχουν υπογράψει με το Κράτος». Ο κ. Ηλιόπουλος επισήμανε ότι μετά το περιστατικό με την 79χρονη επέστρεψε ο τέταρτος οδηγός του ασθενοφόρου που είχε αποσπαστεί στην Μύλο, με αντίθετη γνώμη του ΚΥ.

Σχετικά με την πρόσληψη οδηγών, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς είπε ότι «σύμφωνα με τους εργαζομένους στο ΚΥ ξέρουν έναν οδηγό, αλλά και μία γυναίκα που είναι από την Αίγινα και είναι στους πίνακες υγειονομικού προσωπικού που θα ήθελαν να προσληφθούν. Εσείς θα τους προσλάβετε;»

