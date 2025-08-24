Αδ. Γεωργιάδης: Η κατανομή του κονδυλίου 1,5 δισ. για τα 50 έργα του υπουργείου Υγείας - Real.gr

Την κατανομή της χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ελλάδα 2.0, για τα 50 έργα του υπουργείου Υγείας, με συνολικό κόστος 1,5 δισ. ευρώ παρουσίασε σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.
Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας αναγράφει την κατανομή χρηματοδότησης ανά θεματική ενότητα και επισυνάπτει πίνακα με τα ανάλογα στοιχεία.
– Πρόληψη & Προληπτικές Εξετάσεις: ~24.3%
– Υποδομές & Νοσοκομεία: ~21%
– Τεχνική Βοήθεια & Οργανωτικές Μεταρρυθμίσεις: ~19.4%
– Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ): ~18.1%
– Ψηφιακός Μετασχηματισμός: ~12.7%
– Ψυχική Υγεία: ~2.3%
– Εκπαίδευση & Ανθρώπινο Δυναμικό: ~ 1%
«Δεν υποσχόμαστε. Υλοποιούμε…» καταλήγει η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη.
* Επισυνάπτεται πίνακας του υπουργείου Υγείας
Δείτε παρακάτω την κατανομή της χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ελλάδα 2.0, για τα 50 έργα του Υπουργείου Υγείας, με συνολικό κόστος ~ 1.5 δισ. € :
Κατανομή Χρηματοδότησης ανά Θεματική Ενότητα
– Πρόληψη & Προληπτικές Εξετάσεις: ~24.3%
– Υποδομές & Νοσοκομεία: ~21%
– Τεχνική… pic.twitter.com/JBFBJKUDNe
— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 24, 2025