Άδ. Γεωργιάδης: Προανήγγειλε νέα επίσκεψη στο νοσοκομείο της Νίκαιας - «Λάθος μου που δεν έκανα μήνυση στον γιατρό» - Real.gr

Στα επεισόδια της προηγούμενης εβδομάδας στο νοσοκομείο της Νίκαιας αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δηλώνοντας, μεταξύ άλλων, πως μετάνιωσε που δεν έκανε μήνυση στον γιατρό, που όπως λέει ο υπουργός, τον χτύπησε στο χέρι.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε πως μιλώντας στον ΣΚΑΙ πως έκανε λάθος που δεν προχώρησε σε μήνυση εναντίον του γιατρού της Νίκαιας και επανέλαβε ότι ο ίδιος δεν ζήτησε τη σύλληψή του. Όπως είπε, ο γιατρός τον χτύπησε στο χέρι, κάτι που είδαν οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν.

Ο ίδιος τόνισε ότι κατά τα επεισόδια τραυματίστηκε και ο αστυνομικός διευθυντής που ήταν στο σημείο και σημείωσε: «Την Αστυνομία δεν την κάλεσα εγώ, αλλά ο επικεφαλής της ΓΑΔΑ», καθώς θεώρησε ότι υπήρχε πιθανότητα να δημιουργηθούν επεισόδια και έσπευσε να επισημάνει ότι θα επισκεφθεί ξανά το νοσοκομείο τις επόμενες ημέρες.

Τέλος σημείωσε την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε η διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους και στα ιδιωτικά φαρμακεία.

Σημείωσε ότι προς το παρόν αφορά σε δύο κατηγορίες ασθενειών, αλλά μέχρι τον Μάιο θα έχουν ανοίξει όλες οι κατηγορίες. Ο υπουργός εξήγησε ότι στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ θα παραμείνουν μόνο τα φάρμακα που κοστίζουν πολλές χιλιάδες ευρώ, ενώ «το 80% των ασθενών θα έχει τη δυνατότητα να προμηθεύεται τα φάρμακα υψηλού κόστους είτε μέσω αποστολής στον τόπο που έχει δηλώσει, είτε στο φαρμακείο της γειτονιάς».