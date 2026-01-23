Γεωργιάδης σε Βιλιάρδο: Δώσατε μάχη για την προστασία του Κανονισμού - «Σας ευχαριστώ για τη στήριξη» απάντησε ο αντιπρόεδρος της Βουλής - Real.gr

Quantcast
Γεωργιάδης σε Βιλιάρδο: Δώσατε μάχη για την προστασία του Κανονισμού – «Σας ευχαριστώ για τη στήριξη» απάντησε ο αντιπρόεδρος της Βουλής

10:30, 23/01/2026
του Γιώργου Λυκουρέντζου

Θερμά λόγια προς τον “πολιτικό αντίπαλο”, αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Βιλιάρδο επεφύλαξε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για τη στάση του πρώτου κατά την προχθεσινή επεισοδιακή συνεδρίαση στη Βουλή στην οποία ο κ. Βιλιάρδος υπερασπίστηκε απέναντι στην αντιπολίτευση την απόφαση του προεδρείου της Βουλής.

Κατά τη σημερινή συζήτηση επίκαιρης ερώτησης ο κ. Γεωργιάδης βλέποντας στο βήμα του προεδρεύοντος τον κ. Βιλιάρδο του είπε: “Κύριε Πρόεδρε θέλω επί τη ευκαιρία της παρουσίας σας εδώ να σας συγχαρώ ως βουλευτής του Κοινοβουλίου γιατί προχθές δώσατε μάχη για την υπεράσπιση του Κανονισμού. Αυτό είναι το νόημα της Δημοκρατίας. Και το πράξατε υπό αντίξοες συνθήκες”.

Από την πλευρά του μάλιστα ο κ. Βιλιάρδος ευχαρίστησε και αυτός με τη σειρά του τον κ. Γεωργιάδη για τη στήριξη.

Μεταξύ των δυο ανδρών φαίνεται πως αναπτύσσεται σχέση εκτίμησης. Αυτό φάνηκε και λίγη ώρα αργότερα όταν ο κ. Βιλιάρδος ανακοίνωσε ότι ακυρώνεται η συζήτηση με θέμα : “Εκρηκτική η κατάσταση στο νοσοκομείο Φιλιατών”. “Μάλλον δεν θα είναι και τόσο εκρηκτική η κατάσταση” σχολίασε ο κ. Βιλιάρδος.

Πήρε την πρόκριση, φέρνει και μπακ; «Κατέθεσε πρόταση ο ΠΑΟΚ»

