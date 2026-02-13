Άδ. Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: «Η κα Κωνσταντοπούλου έχει ξεπεράσει προ πολλού τα όρια» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνις Γεωργιάδης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και το Νίκο Χατζηνικολάου για τους απρεπείς χαρακτηρισμούς που δέχθηκε στη Βουλή, τη δικαστική αντιπαράθεση που έχει προκύψει με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και τις αντιδράσεις πολιτών που κάνουν λόγο για «σόου».

Ειδικότερα, ο υπουργός Υγείας παραδέχτηκε ότι βγήκε «εκτός ορίων» στη Βουλή, ωστόσο ανέφερε τα εξής: «σας ζητώ να έρθετε στη θέση μου. Είμαι στο γραφείο μου και ακούω μία πολιτική αρχηγό στη Βουλή να με λέει τιποτένιο σκουλήκι και ελεεινό υποκείμενο».

«Αντιλαμβάνονται οι πολίτες ότι έχω παιδιά, έχω οικογένεια, έχω συνεργάτες. Μπορώ να εξηγήσω στο παιδί μου γιατί επιτρέπω κάποιος με αποκαλεί ελεεινό σκουλήκι; Όταν με διέκοψε για 50ή φορά, βγήκα εκτός ορίων πράγματι. Ο κ. Γεωργαντάς βγήκε εκτός ορίων. Έχει βγάλει πολλούς εκτός ορίων. Δεν έχει αφήσει και κανέναν. Ωραία τα λέτε απ’ έξω. Καθίστε να μιλήσετε με αυτή τη γυναίκα και να σας διακόπτει ανά ένα δευτερόλεπτο. Έχουμε όρια. Τα οποία η κυρία αυτή τα έχει ξεπεράσει προ πολλού. Είναι ό,τι χειρότερο έχω συναντήσει στη ζωή μου» πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη δικαστική διαμάχη υποστήριξε: «Δεν είναι δική μου επιλογή να πάμε στα δικαστήρια. Εκείνη κατέθεσε μήνυση. Και μάλιστα τελευταία στιγμή, στη λήξη της ημερομηνίας, για να μην μπορώ να της κάνω κι εγώ”.

Ο κ. Γεωργιάδης περιέγραψε τι ακριβώς του είπε ο αστυνομικός από τα Εξάρχεια. «Είναι παρακράτος όταν ένας αστυνομικός από τα Εξάρχεια με πήρε τηλέφωνο; Ας μου εξηγήσει ένας νομικός το παράπτωμα», είπε ενώ επανέλαβε όσα του είπε ο αστυνομικός. «Κύριε υπουργέ μου γελάνε όλα τα Εξάρχεια. Χτες το βράδυ 23.51 εμφανίστηκε με robe de chambre (εννοεί η κ. Κωνσταντοπούλου) στο ΑΤ Εξαρχείων. Σας φαίνεται λογικό να εμφανίζεται με robe de chambre για να μου κάνει μήνυση; Μιλάμε για γελοιότητα» και συμπλήρωσε: «Ακούω νομικούς που λένε παραβίαση της διαδικασίας. Ποια παραβίαση; Έκανα αίτηση να πάρω τα στοιχεία, σιγά τη διαρροή».

Όταν ρωτήθηκε για τα περί παραιτήσεων που ζήτησε η κυρία Κωνσταντοπούλου, δήλωσε: «Να παραιτηθούμε όλοι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και Πάπας της Ρώμης και ο πρόεδρος Τραμπ. Να εύχονται κάποιοι που λένε θα την ψηφίζουν, να πάνε στην Παναγία, μην τους κυβερνήσει», κατέληξε.

«Εκτόνωση με αυτή τη γυναίκα δεν μπορεί να υπάρξει. Απόδειξη ότι της φεύγουν οι βουλευτές της. Μπήκαν οκτώ και είναι ήδη πέντε, το 40% δηλαδή. Ούτε οι ίδιοι δεν την αντέχουν»

Ο υπουργός Υγείας ερωτώμενος για τον Παύλο ντε Γκρες και τη συνέντευξη που έδωσε στο “Ενώπιος Ενωπίω”, απάντησε: Τον γνωρίζω καλά και τον Παύλο και τον Νικόλαο. Είναι καλός άνθρωπος. Συγκινήθηκα που είπε ότι θα ήθελε να είχε υπηρετήσει στον ελληνικό στρατό και τα παιδιά του να υπηρετήσουν.

«Νομίζω έχει τελειώσει το θέμα του πολιτεύματος. Ουδείς αμφισβητεί την Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι έχουν διάθεση να εμπλακούν, αγαπούν γνησίως την Ελλάδα. Επειδή οι βασιλικές οικογένειες στην Ευρώπη είναι όλοι φίλοι μεταξύ τους, είναι σημαντικό που όπου πηγαίνουν, μιλούν καλα για την Ελλάδα», πρόσθεσε.

«Η ιδέα ότι κάποιος φοβάται οτι θα επιστρέψει η Βασιλεία στην Ελλάδα αστεία» κατέληξε