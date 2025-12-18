Άδωνις Γεωργιάδης για Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Έχει σκοπίμως μετατρέψει την Εξεταστική σε αρένα...» - Real.gr

Ανάρτηση για την «πρόσφατη συμπεριφορά της κας Κωνσταντοπούλου», έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Τις τελευταίες μέρες η κα Κωνσταντοπούλου σε τοξικότητα, ύβρεις, συκοφαντίες, μοχθηρία, αγένεια και γενικά στο bullying κατά πάντων έχει καταφέρει να ξεπεράσει ακόμη και την….Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης.

Και προσθέτει: «Έχει σκοπίμως μετατρέψει την Εξεταστική σε αρένα εκμεταλλευόμενη ότι εκεί ο χρόνος δεν μπορεί να τηρείται όπως στην Ολομέλεια, κάνει κυριολεκτικά ό,τι της κατέβει στο κεφάλι. Εμένα με είπε «καταδικασμένο για παιδεραστία» για να πει μετά ότι δεν εννοούσε εμένα, τον κ. Μυλωνάκη «κατηγορούμενο για υπόθαλψη εγκληματία» λόγω του κ. Μάκη Βορίδη (ο οποίος εν τω μεταξύ δεν κατηγορείται για τίποτε) καταγράφει και δημοσιεύει βίντεο από στιγμή της επιτροπής που έχει διακοπή, -στιγμή που δεν είναι δηλ δημόσια συνεδρίαση παραβιάζοντας όχι μόνον τον Κανονισμό της Βουλής (πιστεύω ότι ο ΠτΒ θα επιβάλει σοβαρά πειθαρχικά μέτρα για αυτή την παραβίαση) αλλά και το νόμο περί προσωπικών δεδομένων- τσακώνεται συνεχώς με τους μάρτυρες, επιτίθεται με σεξισμό στην κα Συρεγγέλα, υβρίζει τον κ. Μακάριο Λαζαρίδη κλπ

Το ερώτημα είναι Γιατί;;;; Εννοώ γιατί τόσο πολύ τώρα; Θα μου πείτε πάντα έτσι είναι, αλλά δεν παρατηρείτε κα εσείς τώρα ότι έχει ξεπεράσει και τον χειρότερο της εαυτό;

Η απάντηση είναι απλή, ονομάζεται Κόμμα Τσίπρα και κυρίως ενδεχόμενο κόμμα Μαρίας Καρυστιανού.»

Και ο υπουργός Υγείας συνεχίζει: «Εσείς βλέπετε την μικρή εικόνα, την παροδική, αυτή που την δείχνει λόγω όλης αυτής της της συμπεριφοράς συγκυριακά να ανεβαίνει, καθώς υπάρχει κόσμος που απολαμβάνει όλο αυτό τον σαματά. Είναι ο ίδιος κόσμος που έβγαλε με χιλιάδες ψήφους ευρωβουλευτή έναν τραμπούκο που δέρνει και μετά κρύβεται, που φώναζε στο Σύνταγμα πριν από μερικά χρόνια «να καεί να καεί το μπουρδέλο η Βουλή κλπ». Σε αυτό το ακροατήριο που γουστάρει το χάος και την ψευδεπίγραφη μαγκιά, η Ζωή τώρα προσπαθεί να κτίσει προνομιακή σχέση και να προλάβει τους πιθανούς της ανταγωνιστές. Ειδικά η κ. Μαρία Καρυστιανού, αν τελικά κάνει κόμμα (λέω εάν διότι τις μονές μέρες λέει ότι θα κάνει και τις ζυγές ότι την παρεξήγησαν) θα προκαλέσει τεράστια εκλογική ζημιά στην κα Κωνσταντοπούλου και το γνωρίζει καλά. Αυτό την έχει προφανώς αποσταθεροποιήσει και την έχει οδηγήσει σε αυτή την φρενίτιδα.

Το ερώτημα όμως είναι εμείς οι υπόλοιποι τί κάνουμε; Εγώ με την κίνηση μου για τις νομικές ενέργειες την ανάγκασα να τα μαζέψει μέσα σε λίγα λεπτά. Η κα Κωνσταντοπούλου ούτε τρελή είναι όπως λένε και γράφουν διάφοροι, ούτε φυσικά χαζή κάθε άλλο, είναι πολύ πονηρή. Ξέρει ότι εάν ξεπεράσει τα όρια και την καταδικάσει κάποιος θα πάθει ζημιά. Αν όλοι κάνουν το ίδιο θα αναγκαστεί να μαζευτεί και το κυριότερο θα σπάσει η εικόνα της «ατρόμητης» «που τα βάζει με όλους μόνη της» εικόνα που της είναι απαραίτητη για την εκλογική της επιβίωση.

Στην απέραντη της τοξικότητα η νομιμότητα και ο σεβασμός στον Κανονισμό της Βουλής και τους νόμους του Κράτους είναι η απάντηση. Μόνον έτσι θα εξουδετερωθεί. Αντιθέτως οι τσακωμοί τις δίνουν τον χώρο που χρειάζεται στο ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται.

Θα μου επιτρέψετε επίσης, αν και αυτό που θα πω είναι αντιδημοφιλές να προσθέσω κάτι ακόμη. Αποκρουστική δεν είναι μόνον η συμπεριφορά της προς τους συναδέλφους βουλευτές μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής αλλά και προς τους μάρτυρες. Στον Δυτικό Κόσμο, και αυτή είναι μία μεγάλη κατάκτηση του Νομικού μας Πολιτισμού και οι μάρτυρες έχουν δικαιώματα ακόμη και οι κατηγορούμενοι για τα πλέον ειδεχθή εγκλήματα. Βασανιστήρια, ύβρεις, bullying, προσωπικές προσβολές απαγορεύονται. Ο τρόπος που χειρίζεται και τους μάρτυρες είναι απαράδεκτος ίσως και παράνομος και στην πραγματικότητα απευθύνεται και με αυτόν στα ταπεινότερα ένστικτα των ανθρώπων. Ξέρετε κάποτε υπήρχαν άνθρωποι που τους άρεσε η αρένα με το αίμα να τρέχει αλλά αυτά ευτυχώς η ανθρωπότητα τα έχει αφήσει εδώ και αιώνες πίσω της. Και ευτυχώς. Τα δικαιώματα και των μαρτύρων και των κατηγορουμένων είναι και πρέπει να είναι σεβαστά ώστε να μην γυρίσουμε ποτέ πάλι εκεί. Η κα Κωνσταντοπουλου με την εν γένει της συμπεριφορά δηλητηριάζει ολόκληρη την κοινωνία μας και οφείλουμε να αντισταθούμε και να εξηγήσουμε στους φίλους και τους γνωστούς μας που την επιδοκιμάζουν ότι αυτά που κάνει είναι και απαράδεκτα και επικίνδυνα.

Υγ. Την μεγαλύτερη ευθύνη την καταλογίζω στον κ. Ανδρουλάκη. ´Οταν το ΠΑΣΟΚ στις αρχές του έτους είχε αγκαλιάσει όλες τις συνομωσίες για τα Τέμπη, ματαίως έλεγα ότι βλάπτει και την Ελλάδα και το ΠΑΣΟΚ. Στο πεδίο της λάσπης και της τοξικότητας το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την κα Κωνσταντοπούλου, διότι ποτέ η απομίμηση δεν μπορεί να ανταγωνιστεί το πρωτότυπο. Τότε αν θυμάστε η Πλεύση Ελευθερίας είχε για πολλούς μήνες ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά και μόνον όταν βγήκαν τα βίντεο και κατέρρευσαν οι θεωρίες συνωμοσίας άρχισε να ξεφουσκώνει και βρέθηκε πάλι το ΠΑΣΟΚ στην δεύτερη θέση. Με τον τρόπο που πολιτεύτηκε το ΠΑΣΟΚ στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ άνοιξε πάλι την ίδια πόρτα της τοξικότητας και συμβαίνει πάλι ακριβώς το ίδιο. Η Πλεύση ανεβαίνει και το ΠΑΣΟΚ πέφτει. Μέσα σε λίγους μήνες το ίδιο ακριβώς λάθος…(αλλά κύριε Ανδρουλάκη το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού). Επιτέλους πρέπει το ΠΑΣΟΚ να καταλάβει ότι δεν έχει να κερδίσει τίποτε απολύτως από την εξάπλωση της χυδαιότητας στην Πολιτική παρά μόνον να χάσει. Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να έχει την αναγκαία σοβαρότητα και θεσμικότητα ενός μεγάλου πιθανώς κυβερνητικού κόμματος και όχι τα αντανακλαστικά μικρών κομμάτων που αγωνίζονται απλώς για να υπάρχουν. Αλλιώς η Χώρα μας μένει τελικά με μία Κυβερνητική επιλογή, καλό ίσως για μας στη Νέα Δημοκρατία, κακό όμως για την Ελλάδα και την ισορροπία του πολιτικού της συστήματος.

Καλά Χριστούγεννα»

Δείτε την ανάλυση του Άδωνι Γεωργιάδη:



