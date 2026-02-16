Quantcast
Άδωνις Γεωργιάδης: Κατέθεσε μήνυση σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου - Real.gr
Άδωνις Γεωργιάδης: Κατέθεσε μήνυση σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου

15:18, 16/02/2026
Άδωνις Γεωργιάδης: Κατέθεσε μήνυση σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Μήνυση σε βάρος της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, για συκοφαντική δυσφήμιση υπέβαλε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος γύρω τις δύο το μεσημέρι μετέβη στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

«Εγώ καταθέτω μηνύσεις κατά τη διάρκεια της μέρας και φορώντας κοστούμι» τόνισε με αιχμηρό τρόπο ο υπουργός Υγείας, διευκρινίζοντας ότι η μήνυση αφορά όσα έχει δηλώσει η κυρία Κωνσταντοπούλου εις βάρος του για τη Βιολάντα.

Ολόκληρη η δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη:

«Καλησπέρα. Κατέθεσα σήμερα μήνυση κατά της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, κυρίως για όσα έχει δηλώσει εναντίον μου για τη Βιολάντα, που τα θεωρώ ακραίως συκοφαντικά. Η μήνυση είναι για συκοφαντική δυσφήμιση. Εγώ, όπως βλέπετε, μηνύσεις καταθέτω κατά τη διάρκεια της μέρας και φορώντας κοστούμι. Δεν θα επιτρέψω στην κυρία Κωνσταντοπούλου να ποινικοποιήσει τη ζωή του τόπου και γι’ αυτό και δεν έχω καταθέσει μήνυση για όσα έχουν λεχθεί στη Βουλή. Όσα λέγονται στη Βουλή, μένουν στη Βουλή. Η προσπάθειά της να χτίσει πάνω μου ένα νέο αφήγημα Τεμπών θα πέσει στο κενό και η Δημοκρατία θα αντισταθεί στην τοξικότητά της. Ευχαριστώ πολύ» ήταν η δήλωση του κ. Γεωργιάδη.

Top Ειδήσεις

