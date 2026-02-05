Αδωνις Γεωργιάδης: «Σήμερα δέχθηκα σοβαρή καταγγελία...» - Η ανάρτησή του για μέλη ΜΚΟ - Real.gr

Καταγγελία που έλαβε από διοικητή δημόσιας νοσοκομειακής δομής στη Χίο, έφερε στο φως, με ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

“Μέλη ΜΚΟ εμφανίστηκαν απρόσκλητα σε Χειρουργική Κλινική, παρότι είχε προηγηθεί ρητή άρνηση παροχής οποιασδήποτε «βοήθειας». Μάλιστα, δήλωσαν ψευδώς στο προσωπικό ότι είχαν συνεννοηθεί με τη Διοίκηση. Ακόμη σοβαρότερο: οι φερόμενοι ως «διερμηνείς» δεν έκαναν διερμηνεία, αλλά –κατά την εκτίμηση της Διοίκησης– προέβαιναν σε καθοδήγηση οικογένειας μεταναστών, με πιθανό στόχο τη διαμόρφωση αφηγήματος για αιτήσεις ασύλου ή και καταγγελίες κατά του Λιμενικού Σώματος (push backs κ.λπ.). Οι εμπλεκόμενοι απομακρύνθηκαν άμεσα και το περιστατικό γνωστοποιήθηκε στην ΕΥΠ”, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Αδ. Γεωργιάδης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

Σήμερα δέχθηκα σοβαρή καταγγελία από Διοικητή δημόσιας νοσοκομειακής δομής στην Χίο.

Μέλη ΜΚΟ εμφανίστηκαν απρόσκλητα σε Χειρουργική Κλινική, παρότι είχε προηγηθεί ρητή άρνηση παροχής οποιασδήποτε «βοήθειας».

Μάλιστα, δήλωσαν ψευδώς στο προσωπικό ότι είχαν συνεννοηθεί με τη Διοίκηση.

Ακόμη σοβαρότερο: οι φερόμενοι ως «διερμηνείς» δεν έκαναν διερμηνεία, αλλά –κατά την εκτίμηση της Διοίκησης– προέβαιναν σε καθοδήγηση οικογένειας μεταναστών, με πιθανό στόχο τη διαμόρφωση αφηγήματος για αιτήσεις ασύλου ή και καταγγελίες κατά του Λιμενικού Σώματος (push backs κ.λπ.).

Οι εμπλεκόμενοι απομακρύνθηκαν άμεσα και το περιστατικό γνωστοποιήθηκε στην ΕΥΠ.

👉 Στα δημόσια νοσοκομεία ισχύουν κανόνες.

👉 Η υγεία δεν είναι πεδίο ιδεολογικής ή πολιτικής εκμετάλλευσης.

👉 Η Πολιτεία δεν θα ανεχθεί σκιώδεις παρεμβάσεις.

Η τάξη και η νομιμότητα είναι αδιαπραγμάτευτες.

Δεν θα αφήσουμε ξένα συμφέροντα να θέσουν σε κίνδυνο την Πατρίδα μας και την ακλόνητη απόφαση της να φυλάμε τα σύνορά μας