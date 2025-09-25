Άδωνις Γεωργιάδης: «Στα 18 έτη που βρίσκομαι στο Κοινοβούλιο, αυτή είναι η πιο σημαντική ομιλία μου...» - Real.gr

Quantcast
Άδωνις Γεωργιάδης: «Στα 18 έτη που βρίσκομαι στο Κοινοβούλιο, αυτή είναι η πιο σημαντική ομιλία μου…»

20:12, 25/09/2025
Άδωνις Γεωργιάδης: «Στα 18 έτη που βρίσκομαι στο Κοινοβούλιο, αυτή είναι η πιο σημαντική ομιλία μου…»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στα social media, τόνισε τη σημασία της ομιλίας του από το Βήμα της Βουλής και η οποία είχε να κάνει με την Ζωή Κωνσταντοπούλου και την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Η ανάρτησή του:

Μετά από 18 συναπτά έτη στην Βουλή θεωρώ ότι αυτή μου η ομιλία κατά της
@ZoeKonstant είναι η πιο σημαντική. Το λέω αυτό διότι, την ώρα που εφαρμόζουν το δόλιο σχέδιο τους και να εκμεταλλευτούν οποιαδήποτε περιπέτεια υγείας του δυστυχούς πατέρα για να κάψουν την Ελλάδα, αλλά και την ώρα που προσπαθούν να χειραγωγήσουν με το συναίσθημα την Κοινή Γνώμη, ώστε να αναβληθεί επ´αόριστον η έναρξης της Δίκης για το δυστύχημα των Τεμπών, μπόρεσα να αποκαλύψω τα σχέδια τους.
Είπα στην δόλια αυτή πολιτικό και δικηγόρο ότι όσα λέει και είναι για το προσωπικό της πολιτικό και οικονομικό συμφέρον και δεν δίνει ούτε σημασία σε κανέναν γονέα, δεν κατάφερε να αρθρώσει λέξη, δεν είπε κιχ και έφυγε από την αίθουσα χωρίς να κάνει καμμία από τις συνηθισμένες της φασαρίες. Βγαίνοντας οι υπάλληλοι της Βουλής που είχαν ζήσει την τυραννία της ως ΠτΒ με αγκάλιαζαν από χαρά. Δεν υπάρχει καμμία ευαισθησία για τα παιδιά που χάθηκαν εκείνο το βράδυ από αυτήν και από οποιοδήποτε κόμμα προσπαθεί να κατευθύνει την Δικαιοσύνη. Ο μόνος υπεύθυνος για να αποφασίσει εάν το σωστό είναι το να γίνει ή όχι η εκταφή (δηλαδή το αναβληθεί ή όχι η έναρξη της Δίκης) είναι ο αρμόδιος Δικαστής που γνωρίζει όλη την Δικογραφία με λεπτομέρειες και κανένα κόμμα, κανένας βουλευτής, κανένας δικηγόρος. Χαίρομαι που σήμερα υπηρέτησα με την Αλήθεια την Ελληνική Δημοκρατία σε μία τόσο δύσκολη στιγμή της. 

