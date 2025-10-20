Άδωνις Γεωργιάδης: Τι είπε για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και τον Νίκο Δένδια - Real.gr

Στη μεταρρύθμιση του «1566» που δημιουργήθηκε για να κλείνουν οι ασθενείς τα ραντεβού τους με γιατρούς, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδ. Γεωργιάδης, τονίζοντας πως «Μέχρι την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, είχαμε ημερησίως 40.000 τηλέφωνα. Μπορείτε να συλλάβετε το νούμερο; 17 μέρες μετά την έναρξη της νέας μεταρρύθμισης, είμαστε τέσσερις φορές πάνω από τις αρχικές προβλέψεις. Ακόμα δεν έχει απορροφηθεί η ανάγκη του κόσμου για ραντεβού. Έχουν κλειστεί περίπου μισό εκατομμύριο ραντεβού. Μιλάμε για συγκλονιστικά νούμερα».

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Αction 24, ο υπουργός Υγείας υπενθύμισε ότι το «1566» σχεδιάστηκε να εξυπηρετεί 11.000 τηλέφωνα την ημέρα, εξαιρώ την πρώτη μέρα που ήταν 162.420 τηλέφωνα και πρόσθεσε: «Είμαι ευτυχής που μισό εκατομμύριο συμπολίτες μου κατάφεραν από μία δράση που σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε να βρουν λύση στο πρόβλημά τους. Ο Έλληνας ασθενής με τις μεταρρυθμίσεις που κάναμε το τελευταίο διάστημα, έχει την ευκολότερη πρόσβαση σε ειδικευμένο γιατρό της αρεσκείας του στον κόσμο. Δωρεάν και γρήγορα».

Για τη διανομή φαρμάκων κατ’ οίκον ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι αυτή η μεγάλη, όπως την χαρακτήρισε μεταρρύθμιση που ξεκίνησε το καλοκαίρι, πέρασε στα ψιλά.

«Τις πρώτες εβδομάδες υπήρχαν αρρυθμίες και εξαρχής έλεγα ότι μια τόσο μεγάλη μεταρρύθμιση θέλει κάποιο χρόνο να ισορροπήσει. Τώρα ακούτε φασαρία; Ξέρετε πόσοι άνθρωποι λαμβάνουν τα φάρμακά τους στο σπίτι τους; 34 χιλιάδες τον μήνα. 34 χιλιάδες άνθρωποι, που ή αυτοί ή οι οικογένειές τους θα πήγαιναν στην ουρά του ΕΟΠΥΥ και θα ταλαιπωρούνταν, πλέον δεν πηγαίνουν, δεν ταλαιπωρούνται και τους στέλνουμε τα φάρμακα στο σπίτι τους. Αύριο ξεκινάει στην Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιό μας, όπου περιλαμβάνει τροπολογία και ρυθμίζουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες, για να ξεκινήσουμε τη διανομή των φαρμάκων υψηλού κόστους και στα ιδιωτικά φαρμακεία. Μόλις κλείσει κι αυτός ο κύκλος, οι ουρές πια στον ΕΟΠΥΥ θα σβήσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

Για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη με αφορμή και την κατάθεση ρύθμισης από την κυβέρνηση, ο κος Γεωργιάδης ανέφερε: «Δεν γνωρίζω κανένα κράτος στον κόσμο όπου μια μερίδα οικειοποιείται ένα εθνικό σύμβολο. Στον πλανήτη ολόκληρο δεν το έχω ξαναδεί. Τα μνημεία τιμούν όλους τους νεκρούς, το πένθος και τις δυστυχισμένες στιγμές του έθνους. Αν κάποιος χρησιμοποιήσει το μνημείο για προσωπικές διαμαρτυρίες, χάνει την ουσία του. Για να παραμείνει αυτό που είναι το Μνημείο, πρέπει όλοι να σεβαστούμε την ιερότητά του και τον συμβολισμό του».

Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε: «Το μνημείο πρέπει να ενώνει όλους τους Έλληνες και να αποτελεί σύμβολο του έθνους, όχι χώρο για προσωπικές ή πολιτικές αντιπαραθέσεις. Αν δεχθούμε ότι οποιοσδήποτε μπορεί να γράφει αιτήματα ή ονόματα, αύριο μπορεί να το κάνουν συνταξιούχοι ή οικοδόμοι».

«Από αύριο αρμόδιος υπουργός θα είναι ο κ. Δένδιας. Και θα πρέπει να τον ρωτήσετε τι σκοπεύει να κάνει με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και για τα ονόματα. Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα κρίνει τι θέλει να κάνει με αυτόν τον χώρο» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.