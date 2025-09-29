Αυτά είναι τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων - Οι αλλαγές του 2023 - Real.gr

Δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής οι δηλώσεις πολιτικών προσώπων.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Το πλήθος των δηλώσεων είναι για το έτος 2023, 260 αρχικές και 1325 ετήσιες και για το 2024, 275 αρχικές και 1546 ετήσιες.

Δείτε εδώ όλες τις δηλώσεις

https://www.hellenicparliament.gr/Organosi-kai-Leitourgia/epitropi-elegxou-ton-oikonomikon-ton-komaton-kai-ton-vouleftwn/dilosi-periousiakis-katastasis-arxiki

Αυτό είναι το «πόθεν έσχες» του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε εισοδήματα 70.457,9 ευρώ εκ των οποίων τα 10.800 ευρώ από ακίνητα και τα 178,51 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το χαρτοφυλάκιο του αποτιμάται σε 508.861 ευρώ και 20.479 δολάρια. Από αυτά το 2023 αγόρασε ομόλογα ελληνικού δημοσίου αξίας 490.000 ευρώ. Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 110.669,71ευρώ και 445 δολάρια Η.Π.Α .

Όσον αφορά στην ακίνητη περιουσία η μόνη αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα έτη είναι η αγορά ενός οικοπέδου στο Ζαγόρι το 2022.

Κατά τα λοιπά ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης μιας μονοκατοικίας, διαμερισμάτων αγροκτημάτων και ενός βοσκοτόπου στα Χανιά και τριών αγροκτημάτων στην Κέα. Δηλώνει στην κατοχή του δύο Ι.Χ ενώ διατηρεί και ποσοστό 10% στον Κήρυκα Χανίων προερχόμενο από κληρονομιά.

Όσον αφορά στις δανειακές υποχρεώσεις ο πρωθυπουργός δηλώνει μια πιστωτική κάρτα με υπόλοιπο 10.560 ευρώ ενώ εμφανίζεται και δάνειο που είχε λάβει από την αδελφή του Αλεξάνδρα ύψους 150.000 ευρώ

Το «πόθεν έσχες» του Νίκου Ανδρουλάκη

Εισοδήματα ύψους 128.610,73 ευρώ εκ των οποίων τα 21.000 ευρώ από ακίνητα δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Στις καταθέσεις, δηλώνει 940.778,6 ευρώ σε τράπεζα του Βελγίου και 135.571 ευρώ σε ελληνικές τράπεζες.

Χωρίς μεταβολές η ακίνητη περιουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ο οποίος εμφανίζεται ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης σε δύο διαμερίσματα , έξι καταστήματα, οικόπεδο και τρεις αποθήκες στο Ηράκλειο, σε δύο διαμερίσματα στην Αθήνα και σε ένα στο Βέλγιο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει στην ιδιοκτησία του ένα Ι.Χ αυτοκίνητο του 1992. Το 2023 ο κ. Ανδρουλάκης άνοιξε ατομική επιχείρηση ενώ διατήρησε τη συμμετοχή του στη Βιοτεχνική Εταιρεία “ΜΑΝΙ” . Ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.

Σωκράτης Φάμελλος: Αυτό είναι το «πόθεν έσχες» του

Εισοδήματα ύψους 72.505 ευρώ και καταθέσεις ύψους 57.838 ευρώ δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

Στο «πόθεν έσχες» του εμφανίζονται οκτώ καταγραφές ιδιοκτησίας σε ακίνητα σε Θεσσαλονίκη, Ηλεία και Κυκλάδες.

Δηλώνει ένα αυτοκίνητο Ι.Χ και συμμετοχές στην επιχείρηση Σωκράτης Φάμελλος ενώ οι δανειακές του υποχρεώσεις φτάνουν τα 52.401 ευρώ.

Δημήτρης Κουτσούμπας: Το «πόθεν έσχες» του

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας δηλώνει εισοδήματα περίπου 65.000 ευρώ από τη βουλευτική αποζημίωση. Δεν διαθέτει μετοχές ενώ οι καταθέσεις του είναι κοντά στα 10.600 ευρώ Διαθέτει δυο μικρά διαμερίσματα από γονική παροχή στη Λαμία.

Το «πόθεν έσχες» του Κυριάκου Βελόπουλου

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δήλωσε εισοδήματα 60.640 ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο του αποτιμάται σε 15.016 ευρώ, ενώ οι καταθέσεις του στα 268.849 ευρώ. Στο “πόθεν έσχες” του φαίνεται καταγραφή ιδιοκτησίας σε 4 ακίνητα σε Μαγνησία – Χαλκιδική – Πέλλα. Τέλος, έχει συμμετοχές στην επιχείρηση «ΟΛΓΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ»

Δημήτρης Νατσιός: Το «πόθεν έσχες» του

Ο Πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός δήλωσε εισοδήματα ύψους περίπου 22.000 ευρώ.

Οι καταθέσεις του κ. Νάτσιου είναι λίγο κάτω από τα 2.000 ευρώ ενώ δηλώνει καταγραφές ιδιοκτησίας σε τρία διαμερίσματα και δύο οικόπεδα σε Πιερία και Κιλκίς. Δηλώνει ιδιοκτήτης ενός αυτοκινήτου ενώ έχει λάβει στεγαστικό δάνειο με υπόλοιπο οφειλόμενο 107.841 ευρώ

Το «πόθεν έσχες» της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε εισοδήματα περίπου 100.000 ευρώ εκ των οποίων τα 66.518 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι καταθέσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου είναι περίπου 4.300 ευρώ ενώ στο πεδίο των ακινήτων εμφανίζονται οκτώ καταγραφές ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας σε διαμερίσματα, καλλιέργειες και αποθήκες από γονική παροχή και κληρονομιά ενώ η ίδια έχει αγοράσει παλαιότερα ένα διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή. Η κυρία Κωνσταντοπούλου δηλώνει στην κατοχή της ένα αυτοκίνητο Ι.Χ ενώ δηλώνει και συμμετοχή κατά 50% στη δικηγορική εταιρεία με τον πατέρα της Νίκο Κωνσταντόπουλο.

Το «πόθεν έσχες» του Στέφανου Κασσελάκη

Η συμμετοχή σε εταιρείες εξωτερικού η οποία τον έφερε αντιμέτωπο με τη δικαιοσύνη ξεχωρίζει από το «πόθεν έσχες» του Προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανου Κασσελάκη.

Στη δήλωση για το 2023 φαίνονται οι συμμετοχές του στις αλλοδαπές εταιρείες Osios LLC και Pura Vita ενώ μένει να φανούν οι δηλώσεις των επομένων ετών για να διαπιστωθεί αν τελικά μεταβίβασε τις μετοχές.

Για το 2023 ο κ. Κασσελάκης δήλωσε εισόδημα 1.749 εκατομμυρίων δολαρίων Η.Π.Α ενώ το χαρτοφυλάκιό του αποτιμάται σε 3,7 εκατομμύρια δολάρια.

Οι καταθέσεις του είναι περίπου 26.000 σε ελληνική τράπεζα και περίπου 5.500 δολάρια στην JP ΜΟRGAN. Στο πεδίο των ακινήτων ξεχωρίζουν η μονοκατοικία στις Σπέτσες, το διαμέρισμα στην Αθήνα και μια μονοκατοικία στις Η.Π.Α.

Αρκετά υψηλές είναι και οι δανειακές υποχρεώσεις του κ. Κασσελάκη που φτάνουν στα 1.655.368 δολάρια.

Ο Παύλος Σαράκης πλουσιότερος Έλληνας βουλευτής – Στα 18 εκατ. η αμοιβή για την υπόθεση Novartis

Ο εκλεγείς με την Ελληνική Λύση αλλά πλέον ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Σαράκης μοιάζει να είναι ο πλουσιότερος Έλληνας βουλευτής. Κι αυτό λόγω της αστρονομικής αμοιβής του για την υπόθεση Novartis καθώς υπήρξε συνήγορος των προστατευομένων μαρτύρων. Στη δήλωση του 2024 ο κ. Σαράκης εμφανίζει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 18.442.402 ευρώ ενώ την προηγούμενη χρονιά είχε δηλώσει 179.000 ευρώ.

Εμφανίζει επίσης συμμετοχή σε επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια αποτίμησης περίπου 150.000 ευρώ, ενώ διατηρεί και δυο θυρίδες. Οι καταθέσεις του είναι περίπου 45. 000 ευρώ.

Στο πεδίο των ακινήτων ο κ. Σαράκης εμφανίζει 22 καταγραφές ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας με σημαντικότερη μια μονοκατοικία με πισίνα στη Γλυφάδα αξίας κτήσης 797.000 ευρώ. Έχει στην κατοχή του επίσης τρία Ι.Χ.

Στα δάνεια την παράσταση κλέβει δάνειο αρχικής οφειλής 1,7 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο έλαβε το 2008 και πλέον το ποσό οφειλής είναι 494.014 ευρώ.

Οι αλλαγές του 2023

Αρκετά ήταν τα πολιτικά πρόσωπα στα οποία εμφανίζεται η αλλαγή στοιχείων στην περιουσιακή κατάσταση το 2023.

Συγκεκριμένα:

Ο Μάκης Βορίδης στο πόθεν έσχες του 2024 (χρήση 2023) αγοράζει ομόλογα Μυτιληναίος αξίας 134.000 ευρώ και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της Πειραιώς αξίας 900.000 ευρώ. Να σημειωθεί ότι προ δύο ετών ο πρώην υπουργός είχε δηλώσει έσοδα από κληρονομιά.

Ο Παύλος Γερουλάνος εμφανίζει αγορά μετοχές και μετρητά (παράγωγα) αξίας 813.387 δολαρίων.

Ο Νίκος Δένδιας προχώρησε σε εκποίηση/διαγραφή διαμερίσματος (επαγγελματική στέγη) 100 τ.μ. στην Αθήνα στο οποίο είχε συγκυριότητα 50%. Από την πώληση εισέπραξε 225 χιλ ευρώ (συνολικό τίμημα 450 χιλ ευρώ) και απόκτηση δενδροκαλλιέργειας 763 τ.μ. στους Παξούς καταβάλλοντας 18 χιλ ευρώ.

Ο Νίκος Δένδιας αγόρασε διμέρισμα 130 τετραγωνικών στο Λονδίνο αξίας 1,55 εκατομμυρίων λιρών. Στο «πόθεν έσχες» υπάρχει σημείωση πως το διαμέρισμα αγοράστηκε με δικαίωμα μακράς μίσθωσης (“leasehold”) διαρκείας 999 ετών από 01.01.2012 στην οποία ο υπόχρεος υπεισήλθε από 06.07.2023 (βλ. τίτλο NGL930/147 του Κτηματολογίου (“HM Land Registry).Εκ του τιμήματος, ποσόν £250.000 καλύφθηκε από εισοδήματα προηγ ετών και ποσόν £1.300.000 από εισοδήματα έτους 2023 και προμέρισμα χρήσης 2023, όπως και λοιπά έξοδα συναλλαγής.

Ο Στέφανος Κασσελάκης στο «πόθεν έσχες» 2024 (χρήση 2023) εμφανίζει αγορές μεριδίων και παραγώγων συνολικής αξίας 3.979.250 δολαρίων. Αναλυτικά αγοράζει αμοιβαία κεφάλαια NUVEEN HIGH YIELD Municipal Bond Fund I αξίας 3.792.062 δολάρια, ISHARES 20+ 35.015 δολάρια και IShares Russel 32.134 δολάρια

Η Ολγα Κεφαλογιάννη αποκτά μονοκατοικία 687 τ.μ. στοπ Ψυχικό και διαμέρισμα 214 τ.μ. στην Αθήνα (5ος όροφος). Το πρώτο ακίνητο αποκτήθηκε με γονική παροχή και απέκτησε το 50% ενώ για το διαμέρισμα εμφανίζει πλήρη κυριότητα 100% και για την αγορά κατέβαλε 570.000 ευρώ από εισοδήματα προηγούμενων ετών.

Ο Ισίδωρος Κούβελος, σύζυγος της πρώην υπουργού Ντόρας Μπακογιάννη αγόρασε διαμέρισμα στο παλαιό Φάληρο 171 τ.μ. καταβάλλοντας 500.000 ευρώ.

Η Τζένη Μπαλατσινού προχώρησε σε αγορά του 50% μονοκατοικίας στην Πάτμο 179,55 τ.μ. καταβάλλοντας 275.000 ευρώ.

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου προχώρησε το 2023 σε αγορά ημιτελούς διώροφης μονοκατοικίας 286 τ.μ. σε οικόπεδο 1,7 στρεμμάτων στην Βάρη Αττικής. Σύμφωνα με την δήλωση για την αγορά καταβλήθηκε ποσό 250.000 ευρώ ενώ η αντικειμενική αξία του συμβολαίου ανέρχεται σε 307.491 ευρώ. Τα χρήματα προήλθαν από δάνειο το οποίο ωστόσο δεν καταγράφεται στον πίνακα με τις δανειακές οφειλές των υπόχρεων. Συνεργάτες του υποστηρίζουν ότι η μη καταγραφή του δανείου έγινε εκ παραδρομής και θα διορθωθεί.

Ο Σταύρος Παπασταύρου το 2023 προχώρησε σε αγορά ακινήτου (διαμέρισμα 126 τ.μ. σε οικόπεδο 1,9 στρεμμάτων) στις Σπέτσες καταβάλλοντας 779.841 ευρώ

Ο Αλέξης Τσίπρας στο «πόθεν έσχες» του 2024 (χρήση 2023) δηλώνει την δημιουργία – απόκτηση του Ινστιτούτου για την Ειρήνη και την Δημοκρατία (ΑΜΚΕ) με αρχικό κεφάλαιο 2.700 ευρώ.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Νίκος Παππάς πούλησε διαμέρισμα στον δήμο Αθηναίων αξίας 73.000 ευρώ.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης αγόρασε με τη σύζυγό του τρία καταστήματα στη Θεσσαλονίκη συνολικής αξίας 72.000 ευρώ.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φάνης Παππάς αγόρασε στον τόπο καταγωγής του στον Σοχό Θεσσαλονίκης πέντε χωράφια συνολικής αξίας περίπου 17.500 ευρώ.

Διαμέρισμα 87 τετραγωνικών στις Σέρρες έναντι 39.215 ευρώ αγόρασε ο βουλευτής Σερρών της Ν.Δ Τάσος Χατζηβασιλείου.

Ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ Μανώλης Κεφαλογιάννης αγόρασε το 2023 ομόλογα συνολικής αξίας 671.000 ευρώ.

Δυο βοσκοτόπια συνολικής αξίας 3.500 ευρώ στη Χίο αγόρασε κατά 50% ο βουλευτής της Ν.Δ Νότης Μηταράκης.