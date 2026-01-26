«Αυταπάτες» - Αρθρο του Γιώργου Παγάνη - Real.gr

Ο ωμός κυνισμός του Αμερικανού Προέδρου προκαλεί έκπληξη και αποστροφή στην πλειονότητα των Ευρωπαίων.

Η άποψη του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΓΑΝΗ - ΠΗΓΗ: Realnews

Και αυτό είναι εντυπωσιακό, αν συνυπολογίσουμε την ανυπαρξία εφεδρικού σχεδίου ολόκληρης της ηγεσίας της Γηραιάς Ηπείρου, έναν χρόνο πριν όταν πόνταρε όλα τα λεφτά της στους Δημοκρατικούς. Ανέτειλε ο Τραμπ της δεύτερης θητείας, αφού πρώτα διασύρθηκε, οδηγήθηκε δύο φορές σε δικαστήριο με σοβαρές κατηγορίες και χτυπήθηκε αλύπητα από ολόκληρο το Χόλιγουντ. Είναι προφανές ότι ο Πρόεδρος στη δεύτερη θητεία του ανέλαβε το πηδάλιο οργισμένος και αποφασισμένος να εκδικηθεί.

Την ιστορία παρακολουθούν μειδιώντας το Κρεμλίνο, η Αγκυρα, οι Λευκορώσοι, οι Σαουδάραβες και σχεδόν ολόκληρο το 90% του πληθυσμού της γης που απορρίπτει τη δημοκρατία, το Διεθνές Δίκαιο, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μέσα στην Ελλάδα, διάφορα παλικάρια της αλήθειας με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης φτιάχνουν βιντεάκια όπου καταδρομείς της αμερικανικής δύναμης «ΔΕΛΤΑ» συλλαμβάνουν τον πρωθυπουργό, όπως έκαναν στην πραγματικότητα με τον Μαδούρο. Οι ιεροφάντες του λαϊκισμού, ειδικοί στην απλούστευση, επενδύουν στο ψεύδος μόνο και μόνο για να νιώσουν έστω για λίγο κυβερνήτες και εξουσιαστές. Και άντε και τα καταφέρνουν και γίνονται υπουργοί Εξωτερικών, υπουργοί Αμυνας και πρωθυπουργοί… Πώς θα διαπραγματευτούν με αυτόν τον Τραμπ; Με αυτόν τον Ερντογάν; Με αυτόν τον Πούτιν; Με τους Γερμανούς που πριν από 11 χρόνια ψάχναμε να βρούμε εκείνο τον κίτρινο φάκελο απέναντι στην αδηφάγα Μέρκελ και στον μισητό Σόιμπλε; Με τι φόντα; Και αν μετά παραδεχθούν νέες αυταπάτες, θα έχει μείνει τίποτα να θυμόμαστε;