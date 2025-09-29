Αυτό είναι το «πόθεν έσχες» του Κυριάκου Μητσοτάκη - Real.gr

Το χαρτοφυλάκιο του αποτιμάται σε 508.861 ευρώ και 20.479 δολάρια . Από αυτά το 2023 αγόρασε ομόλογα ελληνικού δημοσίου αξίας 490.000 ευρώ. Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 110.669,71ευρώ και 445 δολάρια Η.Π.Α .
Όσον αφορά στην ακίνητη περιουσία η μόνη αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα έτη είναι η αγορά ενός οικοπέδου στο Ζαγόρι το 2022.
Κατά τα λοιπά ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης μιας μονοκατοικίας, διαμερισμάτων αγροκτημάτων και ενός βοσκοτόπου στα Χανιά και τριών αγροκτημάτων στην Κέα. Δηλώνει στην κατοχή του δύο Ι.Χ ενώ διατηρεί και ποσοστό 10% στον Κήρυκα Χανίων προερχόμενο από κληρονομιά.
Όσον αφορά στις δανειακές υποχρεώσεις ο πρωθυπουργός δηλώνει μια πιστωτική κάρτα με υπόλοιπο 10.560 ευρώ ενώ εμφανίζεται και δάνειο που είχε λάβει από την αδελφή του Αλεξάνδρα ύψους 150.000 ευρώ