Αυτό είναι το «πόθεν έσχες» του Κυριάκου Μητσοτάκη - Real.gr

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε εισοδήματα 70457,9 ευρώ εκ των οποίων τα 10.800 ευρώ από ακίνητα και τα 178,51 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Το χαρτοφυλάκιο του αποτιμάται σε 508.861 ευρώ και 20.479 δολάρια . Από αυτά το 2023 αγόρασε ομόλογα ελληνικού δημοσίου αξίας 490.000 ευρώ. Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 110.669,71ευρώ και 445 δολάρια Η.Π.Α .

Όσον αφορά στην ακίνητη περιουσία η μόνη αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα έτη είναι η αγορά ενός οικοπέδου στο Ζαγόρι το 2022.

Κατά τα λοιπά ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης μιας μονοκατοικίας, διαμερισμάτων αγροκτημάτων και ενός βοσκοτόπου στα Χανιά και τριών αγροκτημάτων στην Κέα. Δηλώνει στην κατοχή του δύο Ι.Χ ενώ διατηρεί και ποσοστό 10% στον Κήρυκα Χανίων προερχόμενο από κληρονομιά.

Όσον αφορά στις δανειακές υποχρεώσεις ο πρωθυπουργός δηλώνει μια πιστωτική κάρτα με υπόλοιπο 10.560 ευρώ ενώ εμφανίζεται και δάνειο που είχε λάβει από την αδελφή του Αλεξάνδρα ύψους 150.000 ευρώ