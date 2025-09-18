Quantcast
Αυτούς προτείνουν τα κόμματα για μάρτυρες στην εξεταστική - Real.gr
real player

Αυτούς προτείνουν τα κόμματα για μάρτυρες στην εξεταστική

12:40, 18/09/2025
Αυτούς προτείνουν τα κόμματα για μάρτυρες στην εξεταστική

ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πλήθος προτεινομένων μαρτύρων, ο αριθμός των οποίων σωρευτικά ξεπερνά τους 100, περιλαμβάνουν οι προτάσεις των κομμάτων στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
του Γιώργου Λυκουρέντζου

Παρά το γεγονός ότι δεδομένα θα απορριφθούν προτάσεις ο αριθμός θα είναι σε κάθε περίπτωση πάρα πολύ μεγάλος δείχνοντας ότι η διαδικασία θα είναι πολύμηνη.

Από την πλευρά της η Νέα Δημοκρατία εμμένει στις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Από τις προτάσεις της αντιπολίτευσης ξεχωρίζει η πρόταση για κλήση του Πρωθυπουργού και του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη.

Δείτε εδώ τις προτάσεις

katalogos-martyron-nd-4

pasok-4

syriza

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Νίκος Ανδρουλάκης στον realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου: «Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόγραμμα που είναι Ευαγγέλιο και όποιος θέλει θα το ακολουθήσει»

Νίκος Ανδρουλάκης στον realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου: «Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόγραμμα που είναι Ευαγγέλιο και όποιος θέλει θα το ακολουθήσει»

11:25 18/09
Μητσοτάκης από Λήμνο: Νομίζω ότι διορθώσαμε μία μεγάλη αδικία - Λήμνος και ο Άη Στράτης μπαίνουν στο καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ

Μητσοτάκης από Λήμνο: Νομίζω ότι διορθώσαμε μία μεγάλη αδικία - Λήμνος και ο Άη Στράτης μπαίνουν στο καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ

12:36 18/09
Αυτούς προτείνουν τα κόμματα για μάρτυρες στην εξεταστική

Αυτούς προτείνουν τα κόμματα για μάρτυρες στην εξεταστική

12:40 18/09
Βίντεο ντοκουμέντο από το αιματηρό τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Μια 64χρονη νεκρή και 3 τραυματίες

Βίντεο ντοκουμέντο από το αιματηρό τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Μια 64χρονη νεκρή και 3 τραυματίες

08:48 18/09
Με ανακατάληψη βραχονησίδας ολοκληρώθηκε η άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων - Βίντεο & Φωτογραφίες

Με ανακατάληψη βραχονησίδας ολοκληρώθηκε η άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων - Βίντεο & Φωτογραφίες

12:38 18/09
Προφυλακίστηκε ο 32χρονος που κατηγορείται για τους εμπρησμούς στον Υμηττό

Προφυλακίστηκε ο 32χρονος που κατηγορείται για τους εμπρησμούς στον Υμηττό

13:10 18/09
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της συζύγου του

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της συζύγου του

09:05 18/09
Ερωτευμένος ξανά ο Θέμης Αδαμαντίδης – Το νέο ραντεβού στα δικαστήρια με τη Βαρβάρα Κίρκη

Ερωτευμένος ξανά ο Θέμης Αδαμαντίδης – Το νέο ραντεβού στα δικαστήρια με τη Βαρβάρα Κίρκη

11:15 18/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved