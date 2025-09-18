Αυτούς προτείνουν τα κόμματα για μάρτυρες στην εξεταστική - Real.gr

Πλήθος προτεινομένων μαρτύρων, ο αριθμός των οποίων σωρευτικά ξεπερνά τους 100, περιλαμβάνουν οι προτάσεις των κομμάτων στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Παρά το γεγονός ότι δεδομένα θα απορριφθούν προτάσεις ο αριθμός θα είναι σε κάθε περίπτωση πάρα πολύ μεγάλος δείχνοντας ότι η διαδικασία θα είναι πολύμηνη.

Από την πλευρά της η Νέα Δημοκρατία εμμένει στις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Από τις προτάσεις της αντιπολίτευσης ξεχωρίζει η πρόταση για κλήση του Πρωθυπουργού και του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη.

Δείτε εδώ τις προτάσεις

