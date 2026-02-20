Αγαπηδάκη: Μέρος της αντιπολίτευσης θεωρεί τη βία καλή όταν την υφίσταται ο αντίπαλος - Real.gr

Η ανάρτηση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας με αφορμή τα επεισόδια κατά του Άδωνι Γεωργιάδη την Πέμπτη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

«Μπορεί να διαφωνεί κάποιος πολιτικά με τον Άδωνι Γεωργιάδη, να μην τον συμπαθεί, μπορεί να έχει όποια άποψη θέλει. Όμως είναι αδιανόητο να μη σταθεί στο πλάι του όταν υφίσταται τραμπουκισμούς και βαρβαρότητες» αναφέρει σε ανάρτησή της η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Σημειώνει ότι ο υπουργός Υγείας δουλεύει σκληρά και ενδιαφέρεται για κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη.

Η κ. Αγαπηδάκη υπογραμμίζει ότι όσοι του επιτέθηκαν χτες, δεν επιτέθηκαν στον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά στον υπουργό Υγείας. «Και δε νομίζω ότι υπάρχει δημοκράτης πολίτης ή πολιτικός σε οποιοδήποτε κόμμα που επιθυμεί ο υπουργός Υγείας της χώρας του, όποιος και αν είναι, να κινδυνεύει να χτυπηθεί από τραμπούκους επειδή κάνει τη δουλειά του. Γιατί αυτό έγινε χτες» σημειώνει.

«Τα μεσοβέζικα ναι μεν αλλά, δείχνουν ότι υπάρχει ένα μέρος της αντιπολίτευσης που θεωρεί τη βία καλή όταν την υφίσταται ο αντίπαλος. Νέτα, σκέτα και ευθέως, για να ξέρουμε τι μας γίνεται» προσθέτει.