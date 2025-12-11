Άγρια κόντρα και έντονος διάλογος μεταξύ Κωνσταντοπούλου - Ξυλούρη: «Ο γιος σας από πού βρήκε την Porsche» - «Γιατί, λογίστρια είσαι;» - Real.gr

Ανέβηκαν οι τόνοι ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό ως «Φραπέ», κατά την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ρώτησε τον Γιώργο Ξυλούρη, που βρήκε τα λεφτά ο 25χρονος γιος του για να αγοράσει Πόρσε, αλλά και γιατί ο ίδιος φέρεται να έλεγε να απείλησε την εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου.

Ακολουθεί ο έντονος διάλογος:

Κωνσταντοπούλου: Τον κύριο Φλωρίδη τον γνωρίζατε; Γιατί τον επικαλεστήκατε στους διαλόγους…

Ξυλούρης: Ούτε τον γνωρίζω, ούτε επικαλέστηκα τέτοιες συνομιλίες. Δεν είναι δικά μου αυτά που διαβάζετε.

Κωνσταντοπούλου: Απαντήστε. Δεν φοβάμαι. Εκφοβίζετε τους πάντες. Μην με κοιτάτε άγρια.

Νικολακόπουλος: Απαντήστε.

Κωνσταντοπούλου: Σταματήστε να τον εμψυχώνετε. Τι ντροπή. Οι διάλογοι δείχνουν την απώτατη λειτουργία μαφίας. Πώς θα ξεκ… την Παπανδρεου. Απαντήστε.

Ξυλούρης: Δεν απαντώ σε τέτοιες εκφράσεις. Δεν είναι δικές μου συνομιλίες.

Κωνσταντοπούλου: Έχουμε 100 σελίδες συνομιλίες. Στη μια λέτε πως θα γαμ…, στην άλλη πως θα ξεκ…. Σας έθιξαν οι εκφράσεις;

Νικολακόπουλος: Δεν επιτρέπεται αυτή η έκφραση.

Κωνσταντοπούλου: Είναι στις απομαγνητοφωνήσεις. Τον προστατεύετε. Τι υπάλληλος είστε.

Νικολακόπουλος: Δεν με αγγίζουν αυτά που λέτε. Απαξιώ να απαντήσω.

Ξυλούρης: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με την Παπανδρέου.

(…)

Κωνσταντοπούλου: Αυτή την Πόρσε που έχει ο υιός σας από πού είναι;

Ξυλούρης: Του γιου μου είναι.

Κωνσταντοπούλου: Πού τη βρήκε;

Ξυλούρης: Την αγόρασε, δεν την έκλεψε

Κωνσταντοπούλου: Πού τα βρήκε τα λεφτά;

Ξυλούρης: Γιατί, λογίστρια είσαι;

Κωνσταντοπούλου: Ποια είναι η ασχολία του;

Ξυλούρης: Ελεύθερος επαγγελματίας είναι.

(…)

Κωνσταντοπούλου: Από που τα βρήκε τα χρήματα να κυκλοφορεί με Πόρσε στο χωριό;

Ξυλούρης: Ψάξε τον γιο μου να ενημερωθείς. 25 χρονών κοπέλι

Κωνσταντοπούλου: Άρα είναι στους αφορολόγητους του Μητσοτάκη. Έχει σπουδάσει;

Ξυλούρης: Έχει τελειώσει οικονομικά στο Ηράκλειο

Κωνσταντοπούλου: Τι επιχείρηση;

Ξυλούρης: Έμπα στο ΑΦΜ του να δεις την έναρξη της επιχείρησης. Του 2015.

Κωνσταντοπούλου: Τότε που η χώρα πεινούσε