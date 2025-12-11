Άγρια κόντρα και έντονος διάλογος μεταξύ Κωνσταντοπούλου - Ξυλούρη: «Ο γιος σας από πού βρήκε την Porsche» - «Γιατί, λογίστρια είσαι;» - Real.gr

Ανέβηκαν οι τόνοι ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό ως «Φραπέ», κατά την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ρώτησε τον Γιώργο Ξυλούρη, που βρήκε τα λεφτά ο 25χρονος γιος του για να αγοράσει Πόρσε, αλλά και γιατί ο ίδιος φέρεται να έλεγε να απείλησε την εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου.
Ακολουθεί ο έντονος διάλογος:
Κωνσταντοπούλου: Τον κύριο Φλωρίδη τον γνωρίζατε; Γιατί τον επικαλεστήκατε στους διαλόγους…
Ξυλούρης: Ούτε τον γνωρίζω, ούτε επικαλέστηκα τέτοιες συνομιλίες. Δεν είναι δικά μου αυτά που διαβάζετε.
Κωνσταντοπούλου: Απαντήστε. Δεν φοβάμαι. Εκφοβίζετε τους πάντες. Μην με κοιτάτε άγρια.
Νικολακόπουλος: Απαντήστε.
Κωνσταντοπούλου: Σταματήστε να τον εμψυχώνετε. Τι ντροπή. Οι διάλογοι δείχνουν την απώτατη λειτουργία μαφίας. Πώς θα ξεκ… την Παπανδρεου. Απαντήστε.
Ξυλούρης: Δεν απαντώ σε τέτοιες εκφράσεις. Δεν είναι δικές μου συνομιλίες.
Κωνσταντοπούλου: Έχουμε 100 σελίδες συνομιλίες. Στη μια λέτε πως θα γαμ…, στην άλλη πως θα ξεκ…. Σας έθιξαν οι εκφράσεις;
Νικολακόπουλος: Δεν επιτρέπεται αυτή η έκφραση.
Κωνσταντοπούλου: Είναι στις απομαγνητοφωνήσεις. Τον προστατεύετε. Τι υπάλληλος είστε.
Νικολακόπουλος: Δεν με αγγίζουν αυτά που λέτε. Απαξιώ να απαντήσω.
Ξυλούρης: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με την Παπανδρέου.
(…)
Κωνσταντοπούλου: Αυτή την Πόρσε που έχει ο υιός σας από πού είναι;
Ξυλούρης: Του γιου μου είναι.
Κωνσταντοπούλου: Πού τη βρήκε;
Ξυλούρης: Την αγόρασε, δεν την έκλεψε
Κωνσταντοπούλου: Πού τα βρήκε τα λεφτά;
Ξυλούρης: Γιατί, λογίστρια είσαι;
Κωνσταντοπούλου: Ποια είναι η ασχολία του;
Ξυλούρης: Ελεύθερος επαγγελματίας είναι.
(…)
Κωνσταντοπούλου: Από που τα βρήκε τα χρήματα να κυκλοφορεί με Πόρσε στο χωριό;
Ξυλούρης: Ψάξε τον γιο μου να ενημερωθείς. 25 χρονών κοπέλι
Κωνσταντοπούλου: Άρα είναι στους αφορολόγητους του Μητσοτάκη. Έχει σπουδάσει;
Ξυλούρης: Έχει τελειώσει οικονομικά στο Ηράκλειο
Κωνσταντοπούλου: Τι επιχείρηση;
Ξυλούρης: Έμπα στο ΑΦΜ του να δεις την έναρξη της επιχείρησης. Του 2015.
Κωνσταντοπούλου: Τότε που η χώρα πεινούσε