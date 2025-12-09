Άγρια κόντρα μεταξύ Καιρίδη και Τζανακόπουλου στη Βουλή: «Δεν μας παρατάς...» - «Τον παραδίδω στην χλεύη του ελληνικού λαού» - Real.gr

Κόντρα μεταξύ του Δημήτρη Καιρίδη και του Δημήτρη Τζανακόπουλου ξέσπασε στην ολομέλεια της Βουλής, με φόντο τα επεισόδια στην Κρήτη και τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς άφησε αιχμές με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ να κάνει λόγο για «ακρότητες», διερωτώμενος αν η κριτική εντάσσεται στο rebranding του Αλέξη Τσίπρα.

Δημήτρης Τζανακόπουλος: Πώς θα κάνουν γιορτές οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι κύριε Καιρίδη; Θα σας πω ποια είναι η μοναδική εγκληματική οργάνωση σε αυτή τη χώρα. Η κυβέρνηση της ΝΔ. Μήπως κύριε Καιρίδη έχετε να μου δώσετε έξι νούμερα μπας και κερδίσω κάνα τζόκερ;

Δημήτρης Καιρίδης: Δεν ξέρω αν οι ακρότητες που εκτοξεύσατε είναι κι αυτές μέρος του rebranding του κ. Τσίπρα προς το κέντρο. Δεν ξέρω αν ήταν ο κύριος Τζανακόπουλος στην εκδήλωση της παρουσίασης της «Ιθάκης», ήταν εκεί ο αρχηγός σας ο κ. Χαρίτσης…

Δημήτρης Καιρίδης: Δεν θα μας τρελάνετε εσείς, αποφασίστε ποιοι είστε και με ποιους είστε. Δεν ξέρω καν αν είναι αγρότες αυτοί που ασχημονούν, αμφιβάλλω αν είναι αγρότες ή εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου, αυτά θα τα βρει η Δικαιοσύνη.

Δημήτρης Τζανακόπουλος: Κρίμα στα παιδιά που διδάσκετε…

Δημήτρης Καιρίδης: Βρε δεν μας…..

Δημήτρης Τζανακόπουλος: Πείτε το, πείτε το!

Δημήτρης Καιρίδης: Δεν μας παρατάς… Δημαγωγέ!

Δημήτρης Τζανακόπουλος: Τον παραδίδω στην χλεύη του ελληνικού λαού. Εάν δεν είναι αγρότες τι είναι; Προβοκάτορες; Τους έβαλε κάποια ξένη δύναμη; Αυτή η συνωμοσιολογία!